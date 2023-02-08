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Дуже смачно і "хрустко": рецепт ароматних грінок із запеченим часником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гренки із запеченим часником — рецепт Новина оновлена 08 лютого 2023, 19:30
Гренки із запеченим часником — рецепт. Фото instagram

Ця закуска відмінно підійде до келиха пива ввечері

Ситуація в країні залишається дуже напруженою, і щоб не збожеволіти іноді потрібно відволікатися. Наприклад, чому не випити келих пива в домашній обстановці зі смачною закускою власного приготування. Це можуть бути ароматні курячі крильця з кисло-солодким соусом, або домашні грінки з часником, рецептом яких ми і хочемо з вами поділитися.

Як приготувати такі смачні та "хрусткі" часникові грінки розповіла кулінарний блогер Тетяна Бортник на своїй сторінці в Інстаграм. Готуйте одразу багато, адже вони дуже смачні.

Гренки із запеченим часником: рецепт

Інгредієнти:

  • 2 великі головки часнику
  • багет менше або половину звичайного
  • 80г олії вершкового
  • зелень
  • масло оливкове
  • сіль/перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. З часнику зріжте верх, щоб відкрилися всі зубчики, покладіть його у фольгу або пергамент, посипте сіллю і спеціями, збризкайте маслом, бажано оливковим, закутайте в папір/фольгу і запікайте до м’якості 20-25 хвилин при 180 °.
  2. У розм’якшене (кімнатної т-ре) масло наріжте і додайте зелень, вичавіть запечений часник, посоліть, поперчіть і добре розмішайте. .
  3. Багет розріжте навпіл і порівну змастіть кожну частинку начинкою. Відразу поставити в духовку і випікайте 15 хв при 180°.

Раніше ми розповідали, як буквально за секунду зробити картопляне пюре вдвічі смачнішим. Якщо додати один секретний інгредієнт, страва буде ідеальною !

Теги:
#Рецепт #Закуска #Грінки