Дуже смачно і "хрустко": рецепт ароматних грінок із запеченим часником

Ця закуска відмінно підійде до келиха пива ввечері

Ситуація в країні залишається дуже напруженою, і щоб не збожеволіти іноді потрібно відволікатися. Наприклад, чому не випити келих пива в домашній обстановці зі смачною закускою власного приготування. Це можуть бути ароматні курячі крильця з кисло-солодким соусом, або домашні грінки з часником, рецептом яких ми і хочемо з вами поділитися.

Як приготувати такі смачні та "хрусткі" часникові грінки розповіла кулінарний блогер Тетяна Бортник на своїй сторінці в Інстаграм. Готуйте одразу багато, адже вони дуже смачні.

Гренки із запеченим часником: рецепт

Інгредієнти:

2 великі головки часнику

багет менше або половину звичайного

80г олії вершкового

зелень

масло оливкове

сіль/перець за смаком

Спосіб приготування:

З часнику зріжте верх, щоб відкрилися всі зубчики, покладіть його у фольгу або пергамент, посипте сіллю і спеціями, збризкайте маслом, бажано оливковим, закутайте в папір/фольгу і запікайте до м’якості 20-25 хвилин при 180 °. У розм’якшене (кімнатної т-ре) масло наріжте і додайте зелень, вичавіть запечений часник, посоліть, поперчіть і добре розмішайте. . Багет розріжте навпіл і порівну змастіть кожну частинку начинкою. Відразу поставити в духовку і випікайте 15 хв при 180°.

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