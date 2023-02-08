Дуже смачно і "хрустко": рецепт ароматних грінок із запеченим часником
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Ця закуска відмінно підійде до келиха пива ввечері
Ситуація в країні залишається дуже напруженою, і щоб не збожеволіти іноді потрібно відволікатися. Наприклад, чому не випити келих пива в домашній обстановці зі смачною закускою власного приготування. Це можуть бути ароматні курячі крильця з кисло-солодким соусом, або домашні грінки з часником, рецептом яких ми і хочемо з вами поділитися.
Як приготувати такі смачні та "хрусткі" часникові грінки розповіла кулінарний блогер Тетяна Бортник на своїй сторінці в Інстаграм. Готуйте одразу багато, адже вони дуже смачні.
Гренки із запеченим часником: рецепт
Інгредієнти:
- 2 великі головки часнику
- багет менше або половину звичайного
- 80г олії вершкового
- зелень
- масло оливкове
- сіль/перець за смаком
Спосіб приготування:
- З часнику зріжте верх, щоб відкрилися всі зубчики, покладіть його у фольгу або пергамент, посипте сіллю і спеціями, збризкайте маслом, бажано оливковим, закутайте в папір/фольгу і запікайте до м’якості 20-25 хвилин при 180 °.
- У розм’якшене (кімнатної т-ре) масло наріжте і додайте зелень, вичавіть запечений часник, посоліть, поперчіть і добре розмішайте. .
- Багет розріжте навпіл і порівну змастіть кожну частинку начинкою. Відразу поставити в духовку і випікайте 15 хв при 180°.
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