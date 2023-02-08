Рус

Неймовірно смачний напій, який зігріє вас навіть у сильні морози: рецепт гарячого шоколаду з бейлісом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарячий шоколад з бейлісом — рецепт Новина оновлена 08 лютого 2023, 23:02
Гарячий шоколад з бейлісом — рецепт. Фото instagram

Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього

Лютий — це один із найхолодніших місяців на рік, і 2023 року вже неодноразово це показував. Щоб не замерзнути і не захворіти, пропонуємо вам "обігрітися" чудодійним напоєм — гарячим шоколадом з бейлісом.

Рецептом такої "страви" поділився кулінарний блогер під ніком yourwoodenkitchen в Інстаграм. Приготувати напій можна як з алкоголем, так і без, а також прикрасити його за своїм бажанням.

Гарячий шоколад із бейлісом: рецепт

Інгредієнти:

  • 360 мл молока
  • 60 гр шоколаду (бажано від 60%)
  • 1 ст. темного какао
  • Ваніль
  • 4 ст. Бейліса

Спосіб приготування:

  1. Нагрійте молоко на середньому вогні.
  2. Додайте шоколад і какао і постійно помішуючи, дайте шоколаду розтанути.
  3. Зніміть з вогню і додайте ваніль та Бейліс.
  4. Прикрасьте на ваш смак.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом вина із груш без алкоголю. Для цього вам знадобиться всього три інгредієнти та трохи терпіння.

Теги:
#Рецепт #Напій