Неймовірно смачний напій, який зігріє вас навіть у сильні морози: рецепт гарячого шоколаду з бейлісом
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Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього
Лютий — це один із найхолодніших місяців на рік, і 2023 року вже неодноразово це показував. Щоб не замерзнути і не захворіти, пропонуємо вам "обігрітися" чудодійним напоєм — гарячим шоколадом з бейлісом.
Рецептом такої "страви" поділився кулінарний блогер під ніком yourwoodenkitchen в Інстаграм. Приготувати напій можна як з алкоголем, так і без, а також прикрасити його за своїм бажанням.
Гарячий шоколад із бейлісом: рецепт
Інгредієнти:
- 360 мл молока
- 60 гр шоколаду (бажано від 60%)
- 1 ст. темного какао
- Ваніль
- 4 ст. Бейліса
Спосіб приготування:
- Нагрійте молоко на середньому вогні.
- Додайте шоколад і какао і постійно помішуючи, дайте шоколаду розтанути.
- Зніміть з вогню і додайте ваніль та Бейліс.
- Прикрасьте на ваш смак.
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