Неймовірно смачний напій, який зігріє вас навіть у сильні морози: рецепт гарячого шоколаду з бейлісом

Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього

Лютий — це один із найхолодніших місяців на рік, і 2023 року вже неодноразово це показував. Щоб не замерзнути і не захворіти, пропонуємо вам "обігрітися" чудодійним напоєм — гарячим шоколадом з бейлісом.

Рецептом такої "страви" поділився кулінарний блогер під ніком yourwoodenkitchen в Інстаграм. Приготувати напій можна як з алкоголем, так і без, а також прикрасити його за своїм бажанням.

Гарячий шоколад із бейлісом: рецепт

Інгредієнти:

360 мл молока

60 гр шоколаду (бажано від 60%)

1 ст. темного какао

Ваніль

4 ст. Бейліса

Спосіб приготування:

Нагрійте молоко на середньому вогні. Додайте шоколад і какао і постійно помішуючи, дайте шоколаду розтанути. Зніміть з вогню і додайте ваніль та Бейліс. Прикрасьте на ваш смак.

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