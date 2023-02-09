Найбільш лінивий рецепт піци: всього-на-всього 15 хвилин – і готово (відео)

Тісто для піци на основі сметани виходить ідеальним

У четвер, 9 лютого 2023 року, святкується Міжнародний день піци. Це улюблена страва величезної кількості людей. Хтось воліє ласувати піцою в ресторані, а комусь не ліньки приготувати смакоту своїми руками в домашніх умовах. Головне, постаратися зробити гарне тісто на піцу, наприклад, на основі сметани.

Простим рецептом піци, яка готується лише за 15 хвилин, ділиться кулінарний портал bene-gusto. Мабуть, це найлінивішій спосіб приготування домашньої піци. Тісто на сметані виходить ідеальним, а начинку можна підібрати на свій смак.

Рецепт лінивої піци на сметані за 15 хвилин

Інгредієнти:

Тісто:

1 яйце

100 г борошна

100 г сметани

1 ч. л. гірчиці

сіль

перець

олія

Начинка:

100 г сиру моцарелла

50 г салямі

1 помідор

1 цибулина

3 ст. л. кетчупу

1 ст. л. оцту (краще яблучного)

Спосіб приготування:

Прогрійте форму, в якій випікатимете піцу. Для цього відправте її в розігріту до 220 градусів духовку на 5-7 хвилин. Яйце, сметану, гірчицю, сіль, чорний мелений перець та борошно ретельно перемішати в мисці до однорідності. Тісто має нагадувати густу сметану. У розігріту форму вилити олію. Викласти тісто і рівномірно розподілити формою. Випікати в духовці 5-7 хвилин при температурі 220 градусів. Поки тісто у печі – займіться начинкою. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити оцтом для маринування. Ковбасу нарізати кружальцями, сир натерти на тертці. Помідор нарізати півкільцями завтовшки близько 5 мм. Запечене тісто змастити кетчупом та викласти начинку з цибулі, ковбаси, помідорів. Зверху посипати тертим сиром. Випікати в духовці за температури 220 градусів протягом 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити піцу без борошна. Такий варіант блюда готується на сковороді. Ключовий інгредієнт у цьому випадку – картопля.