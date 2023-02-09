Найбільш лінивий рецепт піци: всього-на-всього 15 хвилин – і готово (відео)
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Тісто для піци на основі сметани виходить ідеальним
У четвер, 9 лютого 2023 року, святкується Міжнародний день піци. Це улюблена страва величезної кількості людей. Хтось воліє ласувати піцою в ресторані, а комусь не ліньки приготувати смакоту своїми руками в домашніх умовах. Головне, постаратися зробити гарне тісто на піцу, наприклад, на основі сметани.
Простим рецептом піци, яка готується лише за 15 хвилин, ділиться кулінарний портал bene-gusto. Мабуть, це найлінивішій спосіб приготування домашньої піци. Тісто на сметані виходить ідеальним, а начинку можна підібрати на свій смак.
Рецепт лінивої піци на сметані за 15 хвилин
Інгредієнти:
Тісто:
- 1 яйце
- 100 г борошна
- 100 г сметани
- 1 ч. л. гірчиці
- сіль
- перець
- олія
Начинка:
- 100 г сиру моцарелла
- 50 г салямі
- 1 помідор
- 1 цибулина
- 3 ст. л. кетчупу
- 1 ст. л. оцту (краще яблучного)
Спосіб приготування:
- Прогрійте форму, в якій випікатимете піцу. Для цього відправте її в розігріту до 220 градусів духовку на 5-7 хвилин.
- Яйце, сметану, гірчицю, сіль, чорний мелений перець та борошно ретельно перемішати в мисці до однорідності. Тісто має нагадувати густу сметану.
- У розігріту форму вилити олію. Викласти тісто і рівномірно розподілити формою.
- Випікати в духовці 5-7 хвилин при температурі 220 градусів.
- Поки тісто у печі – займіться начинкою. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити оцтом для маринування. Ковбасу нарізати кружальцями, сир натерти на тертці. Помідор нарізати півкільцями завтовшки близько 5 мм.
- Запечене тісто змастити кетчупом та викласти начинку з цибулі, ковбаси, помідорів. Зверху посипати тертим сиром.
- Випікати в духовці за температури 220 градусів протягом 10 хвилин.
Раніше "Телеграф" писав, як зробити піцу без борошна. Такий варіант блюда готується на сковороді. Ключовий інгредієнт у цьому випадку – картопля.