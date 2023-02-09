Рецепт сніданку для лінивих: смачна піца з лаваша, яка готується без духовки (відео)

Така страва стане чудовим ситним сніданком

Щороку 9 лютого відзначають Міжнародний день піци, адже цю страву люблять мільярди людей. Існує багато рецептів домашньої піци, але не завжди є можливість приділити час приготуванню тіста. Однак зробити цю страву можна навіть без духовки.

Рецепт піци з лаваша, що смажиться на сковороді, розповідає фудблогерка Марія Лисиця в Інстаграм. За словами кулінара, така страва ідеально підійде для сніданку. Піца готується просто та швидко.

Рецепт піци на сковороді

Інгредієнти:

Лаваш/піта/круглий лаваш

Ковбаса

Помідор

Перець

Сир

Зелень

Томатний соус

Спосіб приготування:

Підготуємо начинку. Наріжте зручним способом усі інгредієнти. Натріть сир. Кладемо на сковорідку лаваш. Змащуємо томатним соусом, присипаємо трохи сиром. Викладаємо зверху будь-яку начинку та присипаємо сиром. Ставимо на малий вогонь і накриваємо кришкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати піцу за 15 хвилин. Тісто з особливим інгредієнтом виходить ідеальним. А також ми розповідали, що смачною буде навіть піца без борошна на сковороді, ще її можна назвати "картопляною піцею".