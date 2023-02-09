Рецепт сніданку для лінивих: смачна піца з лаваша, яка готується без духовки (відео)
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Така страва стане чудовим ситним сніданком
Щороку 9 лютого відзначають Міжнародний день піци, адже цю страву люблять мільярди людей. Існує багато рецептів домашньої піци, але не завжди є можливість приділити час приготуванню тіста. Однак зробити цю страву можна навіть без духовки.
Рецепт піци з лаваша, що смажиться на сковороді, розповідає фудблогерка Марія Лисиця в Інстаграм. За словами кулінара, така страва ідеально підійде для сніданку. Піца готується просто та швидко.
Рецепт піци на сковороді
Інгредієнти:
- Лаваш/піта/круглий лаваш
- Ковбаса
- Помідор
- Перець
- Сир
- Зелень
- Томатний соус
Спосіб приготування:
- Підготуємо начинку. Наріжте зручним способом усі інгредієнти. Натріть сир.
- Кладемо на сковорідку лаваш. Змащуємо томатним соусом, присипаємо трохи сиром.
- Викладаємо зверху будь-яку начинку та присипаємо сиром.
- Ставимо на малий вогонь і накриваємо кришкою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати піцу за 15 хвилин. Тісто з особливим інгредієнтом виходить ідеальним. А також ми розповідали, що смачною буде навіть піца без борошна на сковороді, ще її можна назвати "картопляною піцею".