Рецепт універсальної заправки з буряка: підійде не лише до борщу

Насичена ароматна бурякова заправка обов’язково виручить вас

Врятує в холодну пору року смачна заправка з буряків, яка підійде не тільки до борщу, але й до інших страв, наприклад, до салатів та пирогів.

На приготування заправки йде мало часу і мінімум натуральних інгредієнтів, так що вона відмінно виручить у непередбачених ситуаціях. Рецептом універсальної заправки з буряків поділився український фудблогер Антоніна (@cream_cherry_).

Як приготувати бурякову заправку в банці

Інгредієнти:

2,5 кг відвареного та очищеного буряка

3 ст.л. цукру

1,5-2 ст.л. без гірки солі

3 ст.л. оцту 9%

150 мл рослинної олії

Приготування:

Буряки відварити, почистити і натерти на великій тертці. Перекласти в каструлю з товстим дном, додати сіль, цукор, олію та оцет. Поставити на середній вогонь та протушкувати 20 хвилин після закипання. Розкласти щільно по стерилізованих банках та закрутити кришки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт баклажанів по-грузинськи. Ідеальний рецепт страви для любителів гостренького.