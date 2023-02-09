Рецепт універсальної заправки з буряка: підійде не лише до борщу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Насичена ароматна бурякова заправка обов’язково виручить вас
Врятує в холодну пору року смачна заправка з буряків, яка підійде не тільки до борщу, але й до інших страв, наприклад, до салатів та пирогів.
На приготування заправки йде мало часу і мінімум натуральних інгредієнтів, так що вона відмінно виручить у непередбачених ситуаціях. Рецептом універсальної заправки з буряків поділився український фудблогер Антоніна (@cream_cherry_).
Як приготувати бурякову заправку в банці
Інгредієнти:
- 2,5 кг відвареного та очищеного буряка
- 3 ст.л. цукру
- 1,5-2 ст.л. без гірки солі
- 3 ст.л. оцту 9%
- 150 мл рослинної олії
Приготування:
- Буряки відварити, почистити і натерти на великій тертці.
- Перекласти в каструлю з товстим дном, додати сіль, цукор, олію та оцет.
- Поставити на середній вогонь та протушкувати 20 хвилин після закипання.
- Розкласти щільно по стерилізованих банках та закрутити кришки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт баклажанів по-грузинськи. Ідеальний рецепт страви для любителів гостренького.