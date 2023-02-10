Навіть не потрібно нічого перемішувати: простий рецепт яблучного пирога "Три склянки" (відео)

Для цього приголомшливого десерту вам не доведеться замішувати тісто

Випічка з яблуками – простий, але від цього не менш смачний варіант десерту. Без зайвого клопоту можна приготувати яблучну шарлотку або пиріг. Якщо часу на приготування мало, то вибирайте рецепт без замішування тіста.

Простий рецепт насипного яблучного пирога "Три склянки" розповіла фублогерка Марія Лисиця у своєму блозі в Інстаграм. Мало того, що вам не доведеться перемішувати інгредієнти, та ще й не знадобляться яйця. Цей пиріг виходить дуже смачним і ароматним.

Рецепт яблучного пирога без яєць

Інгредієнти:

Манна крупа – 1 склянка

Цукор – 1 склянка

Борошно — 1 склянка

Ванілін або ванільний цукор

Розпушувач – 2 ч. л.

Вершкове масло – 60-80 грам

Яблука – 7-8 шт.

Кориця

Спосіб приготування:

Змішуємо всі сухі інгредієнти та ділимо на 4 рівні частини. Натираємо яблука на тертці і ділимо на 4 частини. На дно форми укласти пергамент і змастити вершковим маслом. Викладаємо пиріг. Перший шар – одна частина сухих інгредієнтів. Зверху викладаємо яблука та посипаємо корицею. Далі знову шар сухий інгредієнтів, потім яблука+кориця. Так чергуємо кожен шар, доки не використуємо всі продукти. Останній шар має бути сухим. Зверху натираємо вершкове масло. Ставимо в духовку на 180 градусів на 50 хвилин, пиріг має зарум’янитися.

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