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Налисники будуть просто танути в роті: простий рецепт, яким користувались наші бабусі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дізнайтесь, як приготувати смачні налисники з сиром - рецепт
Дізнайтесь, як приготувати смачні налисники з сиром - рецепт. Фото omactiv.md

Простий спосіб приготування, в рецептурі якого немає борошна

Дуже смачні та найніжніші налисники з домашнім сиром стануть коронною стравою стравами на вашому столі на Масляну — народне свято, яке у 2023 році розпочинається з 20 лютого.

Пропонуємо бабусин рецепт, за яким налисники виходять неймовірно смачними. Готуються вони швидко і просто, і без борошна, пишуть на сайті "Коліжанка". А завдяки крохмалю і молоку смаколики буквально тануть в роті!

Як приготувати налисники з сиром

Приготування:

  • 500 г молока
  • 300 г домашнього сиру
  • шість яєць
  • 100-120 г крохмалю
  • 20 г соняшникової олії
  • сметана, вершкове масло і цукор – на смак

Приготування:

  1. Спочатку збиваємо п’ять яєць з цукром, а потім, не перестаючи помішувати, додаємо крохмаль. Слідкуйте, щоб не було грудочок.
  2. Вливаємо спочатку соняшникову олію, а потім молоко, перемішуємо і залишаємо у спокої на 15 хвилин.
  3. Сковорідку змащуємо салом або олією. Налисники смажимо з одного боку.
  4. Щоб приготувати начинку, змішаємо яйця, сир і цукор. Хто любить, можна додати мак або родзинки.
  5. Викладаємо начинку і звертаємо налисники рулетом.
  6. Налисники складаємо в каструлю, казан або горщик. Шари промазуємо сметаною або розм’якшеним вершковим маслом.
  7. Духовку виставляємо на 180 градусів і готуємо млинці в ній 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні млинці на дріжджах. За словами кулінара Євгена Клопотенка, у страві виходять ідеальні дірочки.

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