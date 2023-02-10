Налисники будуть просто танути в роті: простий рецепт, яким користувались наші бабусі

Простий спосіб приготування, в рецептурі якого немає борошна

Дуже смачні та найніжніші налисники з домашнім сиром стануть коронною стравою стравами на вашому столі на Масляну — народне свято, яке у 2023 році розпочинається з 20 лютого.

Пропонуємо бабусин рецепт, за яким налисники виходять неймовірно смачними. Готуються вони швидко і просто, і без борошна, пишуть на сайті "Коліжанка". А завдяки крохмалю і молоку смаколики буквально тануть в роті!

Як приготувати налисники з сиром

Приготування:

500 г молока

300 г домашнього сиру

шість яєць

100-120 г крохмалю

20 г соняшникової олії

сметана, вершкове масло і цукор – на смак

Приготування:

Спочатку збиваємо п’ять яєць з цукром, а потім, не перестаючи помішувати, додаємо крохмаль. Слідкуйте, щоб не було грудочок. Вливаємо спочатку соняшникову олію, а потім молоко, перемішуємо і залишаємо у спокої на 15 хвилин. Сковорідку змащуємо салом або олією. Налисники смажимо з одного боку. Щоб приготувати начинку, змішаємо яйця, сир і цукор. Хто любить, можна додати мак або родзинки. Викладаємо начинку і звертаємо налисники рулетом. Налисники складаємо в каструлю, казан або горщик. Шари промазуємо сметаною або розм’якшеним вершковим маслом. Духовку виставляємо на 180 градусів і готуємо млинці в ній 15 хвилин.

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