Виходить навіть смачнішим, ніж у дитинстві: рецепт торта "Мурашник" з особливою деталлю (відео)

Такий десерт зможе приготувати кожен

У кожного з нас дитинство асоціюється з особливим смаком. Для когось це бабусині вергуни, а хтось любив мамин "Мурашник". Головний плюс цього торта в тому, що він не тільки смачний, а й готується дуже просто.

Щоб десерт вийшов смачнішим, доповніть його ароматною глазур’ю. Простий рецепт торта "Мурашник" з глазур’ю публікує фудблогерка Крістіна Булезюк в Інстаграм. Ця страва точно поверне вас у дитинство!

Інгредієнти:

550 г борошна

3 яйця

5 ст. л. молока

5 ст. л. вершкового масла

200 г цукру

1 ч. л. соди

Крем:

1 банка згущеного молока

1 склянка волоських горіхів

100 г вершкового масла

2 ст. л. меду

Глазур:

3 ст. л. цукру

2 ч. л. какао

2 ст. л. вершків або сметани

30 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Змішуємо яйця, цукор, молоко, розтоплене вершкове масло і додаємо борошно та соду. Готове тісто ділимо на 5 частин і кладемо у морозилку на 20 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Тісто з морозилки натираємо на тертку, присипаємо борошном, щоб не липло, через сито просіюємо залишки борошна, ставимо запікати 7-10 хвилин до золотистого кольору, іноді помішуючи грудочки. До запечених крихт додаємо згущене молоко, вершкове масло, мед, горіхи, ретельно перемішуємо і на плоскій тарілці формуємо гірку. Для глазурі всі компоненти змішуємо і доводимо до кипіння. Коли глазур трохи завмерла, поливаємо торт. Готовий торт відносимо у холодне місце для застигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачне печиво на День святого Валентина. Цей десерт порадує ваших коханих.