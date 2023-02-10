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Виходить навіть смачнішим, ніж у дитинстві: рецепт торта "Мурашник" з особливою деталлю (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Торт "Мурашник"
Торт "Мурашник". Фото Depositphotos

Такий десерт зможе приготувати кожен

У кожного з нас дитинство асоціюється з особливим смаком. Для когось це бабусині вергуни, а хтось любив мамин "Мурашник". Головний плюс цього торта в тому, що він не тільки смачний, а й готується дуже просто.

Щоб десерт вийшов смачнішим, доповніть його ароматною глазур’ю. Простий рецепт торта "Мурашник" з глазур’ю публікує фудблогерка Крістіна Булезюк в Інстаграм. Ця страва точно поверне вас у дитинство!

Інгредієнти:

  • 550 г борошна
  • 3 яйця
  • 5 ст. л. молока
  • 5 ст. л. вершкового масла
  • 200 г цукру
  • 1 ч. л. соди

Крем:

  • 1 банка згущеного молока
  • 1 склянка волоських горіхів
  • 100 г вершкового масла
  • 2 ст. л. меду

Глазур:

  • 3 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. какао
  • 2 ст. л. вершків або сметани
  • 30 г вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо яйця, цукор, молоко, розтоплене вершкове масло і додаємо борошно та соду. Готове тісто ділимо на 5 частин і кладемо у морозилку на 20 хвилин.
  2. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Тісто з морозилки натираємо на тертку, присипаємо борошном, щоб не липло, через сито просіюємо залишки борошна, ставимо запікати 7-10 хвилин до золотистого кольору, іноді помішуючи грудочки.
  3. До запечених крихт додаємо згущене молоко, вершкове масло, мед, горіхи, ретельно перемішуємо і на плоскій тарілці формуємо гірку.
  4. Для глазурі всі компоненти змішуємо і доводимо до кипіння. Коли глазур трохи завмерла, поливаємо торт.
  5. Готовий торт відносимо у холодне місце для застигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачне печиво на День святого Валентина. Цей десерт порадує ваших коханих.

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#Рецепт #Торт #Мурашник