Беремо на озброєння до Масляної: рецепт ідеальних млинців, які виходять завжди

Вам знадобиться ванільний цукор

Усього трохи більше тижня залишилося до того всіма улюбленого в народі свята — Масляної. А значить саме час знайти такий рецепт млинців, при якому вони вийдуть неймовірно тонкими, повітряними та смачними.

На цей раз кулінарний блогер Alina FooDee поділилася рецептом млинців, які виходять завжди.

Рецепт ідеальних млинців, які завжди виходять

Інгредієнти:

2 великі або 3 середні яйця

1/3 ч. л. солі

2-3 ст. цукру

1 ч. л. ванільного цукру

3 ст. рослинної олії

150 г борошна

500 г молока (теплого або кімнатної температури)

Спосіб приготування:

1. Змішати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, олію та борошно.

2. Поступово влити молоко, добре перемішуючи.

3. Залишити тісто на 15-20 хвилин.

4. Добре розігріти сковороду. Змастити тонким шаром олії. Вилити тісто на сковороду.

5. Випікати на сильному вогні до рум’яності з кожного боку.

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