Підкорить ваше серце: бабусин рецепт найсмачнішого пирога "Хвилинка"

Просто, досить швидко та неймовірно смачно

Пропонуємо вам заплющити очі, і уявити, що ви сидите на кухні у своєї бабусі, яка вже накриває на стіл, щоб ви не дай Боже "не поправились". Погодьтеся дуже теплі спогади, які гріють душу. То чому б не згадувати про це частіше, наприклад, готуючи різні страви за бабусиними рецептами?

Як щодо приготувати швидкий та неймовірно смачний пісочний пиріг "Хвилинка", для начинки якого ви можете вибрати будь-яке варення. Покроковий рецепт далі.

Пиріг "Хвилинка"

Інгредієнти:

Цукор-пісок – 1 склянка;

Пшеничне борошно – 2 склянки;

Вершкове масло – 200 г;

Варення на вибір – 500 г;

Сода харчова – 0,5 ч. л.;

Ванілін – за смаком;

Яйце – 1 шт;

Спосіб приготування:

Просійте борошно в глибоку миску і наріжте масло. Змішайте. До олії та борошна додайте яйце та інші інгредієнти за списком, крім варення, і замішайте тісто. Замішуйте, поки воно не стане схожим на пластилін. Після цього розділіть тісто на дві частини. Одну частину відправте в морозилку, а другу розподіліть за формою, в якій випікатимете пиріг. !Не забудьте зробити з тіста бортики. Зверху викладіть варення та рівномірно розподіліть його по тесту. Доставте охолоджену частину тіста з морозилки і натріть на крупній тертці, а потім посипте пиріг. Випікайте десерт у розігрітій до 180-200 градусів духовці приблизно 25 хвилин.

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