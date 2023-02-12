Підкорить ваше серце: бабусин рецепт найсмачнішого пирога "Хвилинка"
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Просто, досить швидко та неймовірно смачно
Пропонуємо вам заплющити очі, і уявити, що ви сидите на кухні у своєї бабусі, яка вже накриває на стіл, щоб ви не дай Боже "не поправились". Погодьтеся дуже теплі спогади, які гріють душу. То чому б не згадувати про це частіше, наприклад, готуючи різні страви за бабусиними рецептами?
Як щодо приготувати швидкий та неймовірно смачний пісочний пиріг "Хвилинка", для начинки якого ви можете вибрати будь-яке варення. Покроковий рецепт далі.
Пиріг "Хвилинка"
Інгредієнти:
- Цукор-пісок – 1 склянка;
- Пшеничне борошно – 2 склянки;
- Вершкове масло – 200 г;
- Варення на вибір – 500 г;
- Сода харчова – 0,5 ч. л.;
- Ванілін – за смаком;
- Яйце – 1 шт;
Спосіб приготування:
- Просійте борошно в глибоку миску і наріжте масло. Змішайте.
- До олії та борошна додайте яйце та інші інгредієнти за списком, крім варення, і замішайте тісто. Замішуйте, поки воно не стане схожим на пластилін.
- Після цього розділіть тісто на дві частини. Одну частину відправте в морозилку, а другу розподіліть за формою, в якій випікатимете пиріг. !Не забудьте зробити з тіста бортики.
- Зверху викладіть варення та рівномірно розподіліть його по тесту.
- Доставте охолоджену частину тіста з морозилки і натріть на крупній тертці, а потім посипте пиріг.
- Випікайте десерт у розігрітій до 180-200 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
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