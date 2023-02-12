Так ви картоплю ще не готували: рецепт смачнющої овочевої запіканки з м’ясом (відео)

Така страва ідеально підійде для обіду чи вечері

З картоплі можна приготувати багато страв, починаючи від традиційного пюре і закінчуючи запіканкою в духовці. Якщо доповнити цей овоч м’ясом та особливим соусом, то вийде дуже ситна та смачна страва для обіду або вечері.

Рецепт картопляної запіканки розповідає фублог lenna_mazur в Інстаграм. Готується ця страва дуже просто. Завдяки сметанній заправці із зеленню просочується кожен шар запіканки.

Рецепт запіканки з картоплі та фаршу

Інгредієнти:

картопля — 1 кг

фарш – 600 г

цибуля – 1 шт.

яйця – 2 шт.

сіль, перець за смаком

молоко – 1 ст. л.

Для соусу:

сметана 10% — 300 г

томатна паста — 1 ст. л.

часник – 2 зуб.

зелень – за смаком

сіль

Спосіб приготування:

Продукти перекладаємо шарами: спочатку картопля, потім соус і третій шар – курячий фарш із цибулею. Робимо стільки верств, скільки вистачає інгредієнтів. Заливаємо яєчною сумішшю (збиті 2 яйця + 1 ст. л. молока + сіль). Запікаємо при 180 градусах 50 хвилин. З них 30 хвилин під кришкою/фольгою, останні 20 — без.

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