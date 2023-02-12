Надзвичайно смачний сніданок за 5 хвилин: за таким рецептом ви вівсянку ще не готували (відео)

Приготувати вівсянку можна навіть у мікрохвильовій печі

Комусь подобається вживати на сніданок пишний омлет, а хтось віддає перевагу традиційній вівсянці. Якщо ви не маєте часу варити крупу або ви забули замочити її з ночі, то скористайтеся експрес-способом. Вівсянка, як виявилося, чудово готується у мікрохвильовій печі.

Рецепт запеченої вівсянки в мікрохвильовій печі розповідає фудблог polli_cooking в Інстаграм. За словами кулінара, на приготування сніданку у вас піде лише 5 хвилин. Адже саме стільки потрібно протримати кашу всередині печі.

Рецепт вівсянки в мікрохвильовій печі за 5 хвилин

Інгредієнти:

50 г вівсяних пластівців

50 мл молока

половина банана

1 яйце

0,5 ч. л. розпушувача

цукор або цукрозамінник за смаком

шоколад, горішки за бажанням

Спосіб приготування:

Перекладаємо всі інгредієнти (крім горіхів та шоколаду) у чашу блендера та добре перебиваємо до однорідності. Розливаємо масу по формах і додаємо шоколад або горіхи. Відправляємо в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин до утворення скоринки. Переміщуємо кашу на тарілку та подаємо з йогуртом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайних сирників, які не зашкодять фігурі. А ще ми розповідали, як варити яйце з рідким жовтком.