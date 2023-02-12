Надзвичайно смачний сніданок за 5 хвилин: за таким рецептом ви вівсянку ще не готували (відео)
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Приготувати вівсянку можна навіть у мікрохвильовій печі
Комусь подобається вживати на сніданок пишний омлет, а хтось віддає перевагу традиційній вівсянці. Якщо ви не маєте часу варити крупу або ви забули замочити її з ночі, то скористайтеся експрес-способом. Вівсянка, як виявилося, чудово готується у мікрохвильовій печі.
Рецепт запеченої вівсянки в мікрохвильовій печі розповідає фудблог polli_cooking в Інстаграм. За словами кулінара, на приготування сніданку у вас піде лише 5 хвилин. Адже саме стільки потрібно протримати кашу всередині печі.
Рецепт вівсянки в мікрохвильовій печі за 5 хвилин
Інгредієнти:
- 50 г вівсяних пластівців
- 50 мл молока
- половина банана
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. розпушувача
- цукор або цукрозамінник за смаком
- шоколад, горішки за бажанням
Спосіб приготування:
- Перекладаємо всі інгредієнти (крім горіхів та шоколаду) у чашу блендера та добре перебиваємо до однорідності.
- Розливаємо масу по формах і додаємо шоколад або горіхи.
- Відправляємо в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин до утворення скоринки.
- Переміщуємо кашу на тарілку та подаємо з йогуртом.
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