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Надзвичайно смачний сніданок за 5 хвилин: за таким рецептом ви вівсянку ще не готували (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Вівсянка – чудова ідея для сніданку Новина оновлена 12 лютого 2023, 22:34
Вівсянка – чудова ідея для сніданку. Фото slenderkitchen.com

Приготувати вівсянку можна навіть у мікрохвильовій печі

Комусь подобається вживати на сніданок пишний омлет, а хтось віддає перевагу традиційній вівсянці. Якщо ви не маєте часу варити крупу або ви забули замочити її з ночі, то скористайтеся експрес-способом. Вівсянка, як виявилося, чудово готується у мікрохвильовій печі.

Рецепт запеченої вівсянки в мікрохвильовій печі розповідає фудблог polli_cooking в Інстаграм. За словами кулінара, на приготування сніданку у вас піде лише 5 хвилин. Адже саме стільки потрібно протримати кашу всередині печі.

Рецепт вівсянки в мікрохвильовій печі за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • 50 г вівсяних пластівців
  • 50 мл молока
  • половина банана
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • цукор або цукрозамінник за смаком
  • шоколад, горішки за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Перекладаємо всі інгредієнти (крім горіхів та шоколаду) у чашу блендера та добре перебиваємо до однорідності.
  2. Розливаємо масу по формах і додаємо шоколад або горіхи.
  3. Відправляємо в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин до утворення скоринки.
  4. Переміщуємо кашу на тарілку та подаємо з йогуртом.

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#Рецепт #Вівсянка