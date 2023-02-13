Ніжний кекс з особливим сиропом: рецепт, який завжди виходить (відео)
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Для кексу потрібні найдоступніші продукти
Кекс – найпопулярніший вид випічки, який легко приготувати в домашніх умовах. Існує багато рецептів, але не завжди кекс виходить пишним та смачним. Секрет ідеального десерту у простих продуктах, але правильних пропорціях.
Рецепт кексу, який завжди виходить, розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграмі. За словами кулінара, такий десерт легко приготує навіть той, хто вперше займеться випічкою. Кекс виходить особливо ніжним завдяки смачному сиропу.
Рецепт кексу з сиропом
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 200 г
- Цукор — 200 г
- Борошно — 200 г
- Яйця — 4 шт.
- Розпушувач – 30 г
- Вода — 150 мл
- Цукрова пудра — 40 г
Спосіб приготування:
- Змішуємо м’яке масло та цукор.
- Додаємо яйця. Перемішуємо.
- Додаємо борошно та розпушувач. Перемішуємо.
- Виливаємо тісто у форму і відправляємо в розігріту духову шафу до 180 градусів на 40-50 хвилин.
- Змішуємо в сотейнику воду та цукрову пудру. Нагріваємо, поки пудра не розчиниться.
- Дістаємо кекс, поливаємо сиропом. Соус повинен повністю вбратися в кекс, але при цьому не стати надто вологим.
- Даємо постояти, доки не охолоне.
- Зверху можете прикрасити, як забажаєте. Наприклад, шоколадом та горішками.
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