Ніжний кекс з особливим сиропом: рецепт, який завжди виходить (відео)

Для кексу потрібні найдоступніші продукти

Кекс – найпопулярніший вид випічки, який легко приготувати в домашніх умовах. Існує багато рецептів, але не завжди кекс виходить пишним та смачним. Секрет ідеального десерту у простих продуктах, але правильних пропорціях.

Рецепт кексу, який завжди виходить, розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграмі. За словами кулінара, такий десерт легко приготує навіть той, хто вперше займеться випічкою. Кекс виходить особливо ніжним завдяки смачному сиропу.

Рецепт кексу з сиропом

Інгредієнти:

Вершкове масло – 200 г

Цукор — 200 г

Борошно — 200 г

Яйця — 4 шт.

Розпушувач – 30 г

Вода — 150 мл

Цукрова пудра — 40 г

Спосіб приготування:

Змішуємо м’яке масло та цукор. Додаємо яйця. Перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач. Перемішуємо. Виливаємо тісто у форму і відправляємо в розігріту духову шафу до 180 градусів на 40-50 хвилин. Змішуємо в сотейнику воду та цукрову пудру. Нагріваємо, поки пудра не розчиниться. Дістаємо кекс, поливаємо сиропом. Соус повинен повністю вбратися в кекс, але при цьому не стати надто вологим. Даємо постояти, доки не охолоне. Зверху можете прикрасити, як забажаєте. Наприклад, шоколадом та горішками.

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