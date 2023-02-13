Неймовірно милі та дуже смачні: рецепт незвичайних сирників на День святого Валентина (відео)

Така страва приведе вашу половинку у захват

У День святого Валентина, який святкує весь світ 14 лютого, можна відійти від звичного меню. Спробуйте приготувати симпатичне печиво у вигляді сердець або зробіть повітряні сирники не тільки незвичайної форми, але й соковитого кольору завдяки одному інгредієнту.

Рецепт сирників-сердечок без штучних барвників публікує фублог anny.cooking в Інстаграм. З такою стравою легко впорається навіть кулінар-початківець. Сирники виходять ніжними та пишними.

Що приготувати на День святого Валентина 14 лютого

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру (сухого)

50 г борошна

50 г цукру

1 жовток

дрібка солі

1 невеликий буряк

ваніль

олія/вершкове масло для смаження

борошно для присипки

Спосіб приготування:

Буряк натираємо на дрібній тертці і віджимаємо сік. Змішуємо сир з цукром, жовтком та щіпкою солі, додаємо близько 5 ст. л. бурякового соку, ваніль, перетираємо все столовою ложкою, додаємо борошно і перемішуємо. Сирну масу викладаємо на поверхню, присипану мукою, ділимо на 12 рівних частин, з кожної катаємо кульку і за допомогою форми-серця формуємо сирники. Смажимо на антипригарній сковороді з краплею олії чи масла на найменшому вогні під кришкою з кожного боку до 4-5 хвилин. Можна подати з джемом, варенням, згущеним молоком або іншою заправкою, яку любите.

Раніше "Телеграф" підготував для вас меню романтичної вечері на двох на День святого Валентина. Прості у виконанні страви зроблять ваше дозвілля ситним і смачним.