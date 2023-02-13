Неймовірно милі та дуже смачні: рецепт незвичайних сирників на День святого Валентина (відео)
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Така страва приведе вашу половинку у захват
У День святого Валентина, який святкує весь світ 14 лютого, можна відійти від звичного меню. Спробуйте приготувати симпатичне печиво у вигляді сердець або зробіть повітряні сирники не тільки незвичайної форми, але й соковитого кольору завдяки одному інгредієнту.
Рецепт сирників-сердечок без штучних барвників публікує фублог anny.cooking в Інстаграм. З такою стравою легко впорається навіть кулінар-початківець. Сирники виходять ніжними та пишними.
Що приготувати на День святого Валентина 14 лютого
Інгредієнти:
- 400 г кисломолочного сиру (сухого)
- 50 г борошна
- 50 г цукру
- 1 жовток
- дрібка солі
- 1 невеликий буряк
- ваніль
- олія/вершкове масло для смаження
- борошно для присипки
Спосіб приготування:
- Буряк натираємо на дрібній тертці і віджимаємо сік.
- Змішуємо сир з цукром, жовтком та щіпкою солі, додаємо близько 5 ст. л. бурякового соку, ваніль, перетираємо все столовою ложкою, додаємо борошно і перемішуємо.
- Сирну масу викладаємо на поверхню, присипану мукою, ділимо на 12 рівних частин, з кожної катаємо кульку і за допомогою форми-серця формуємо сирники.
- Смажимо на антипригарній сковороді з краплею олії чи масла на найменшому вогні під кришкою з кожного боку до 4-5 хвилин.
- Можна подати з джемом, варенням, згущеним молоком або іншою заправкою, яку любите.
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