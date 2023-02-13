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Неймовірно милі та дуже смачні: рецепт незвичайних сирників на День святого Валентина (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сирники – чудова ідея страви на романічне свято
Сирники – чудова ідея страви на романічне свято. Фото pinterest.com

Така страва приведе вашу половинку у захват

У День святого Валентина, який святкує весь світ 14 лютого, можна відійти від звичного меню. Спробуйте приготувати симпатичне печиво у вигляді сердець або зробіть повітряні сирники не тільки незвичайної форми, але й соковитого кольору завдяки одному інгредієнту.

Рецепт сирників-сердечок без штучних барвників публікує фублог anny.cooking в Інстаграм. З такою стравою легко впорається навіть кулінар-початківець. Сирники виходять ніжними та пишними.

Що приготувати на День святого Валентина 14 лютого

Інгредієнти:

  • 400 г кисломолочного сиру (сухого)
  • 50 г борошна
  • 50 г цукру
  • 1 жовток
  • дрібка солі
  • 1 невеликий буряк
  • ваніль
  • олія/вершкове масло для смаження
  • борошно для присипки

Спосіб приготування:

  1. Буряк натираємо на дрібній тертці і віджимаємо сік.
  2. Змішуємо сир з цукром, жовтком та щіпкою солі, додаємо близько 5 ст. л. бурякового соку, ваніль, перетираємо все столовою ложкою, додаємо борошно і перемішуємо.
  3. Сирну масу викладаємо на поверхню, присипану мукою, ділимо на 12 рівних частин, з кожної катаємо кульку і за допомогою форми-серця формуємо сирники.
  4. Смажимо на антипригарній сковороді з краплею олії чи масла на найменшому вогні під кришкою з кожного боку до 4-5 хвилин.
  5. Можна подати з джемом, варенням, згущеним молоком або іншою заправкою, яку любите.

Раніше "Телеграф" підготував для вас меню романтичної вечері на двох на День святого Валентина. Прості у виконанні страви зроблять ваше дозвілля ситним і смачним.

Теги:
#Рецепт #Сирники