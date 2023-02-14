Чудовий рецепт на Масляну: як приготувати смачні мереживні млинці по-марокканськи (відео)

Марокканські млинці називають багрір, готуються досить просто

Напередодні веселого свята Масляної пори замислюватися про приготування традиційної для цього періоду страви — млинців. У кожного в сім’ї знайдеться свій рецепт цієї смакоти. Якщо хочеться спробувати щось нове, то вам сподобається рецепт млинців під назвою багрір із марокканської кухні.

Марокканські млинці часто ще називають мереживними. Все через те, що в них "1000 та одна дірочка". Пориста структура випічки ідеально поєднується з різними соусами. Рецепт млинців по-марокканськи публікує кулінарний блог bene-gusto.

Рецепт марокканських мереживних млинців багрір без яєць

Інгредієнти:

280 г манної крупи

200 г пшеничного борошна

700 мл теплої води

5 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. солі

Для соусу:

50 г меду

50 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Налити в ємність половину теплої води, всипати цукор та перемішати. Додати сухі дріжджі, перемішати та залишити 10 хвилин. Окремо змішати борошно, манну крупу, розпушувач та сіль. У воду з дріжджами в кілька прийомів ввести суху суміш і ретельно розмішати віночком, грудочок не повинно бути. Додати другу половину теплої води. Замісити тісто. Воно виходить досить густим. Накрити рушником і залишити у теплі на 30 хвилин. За допомогою ополоника акуратно осадити тісто. Розігріти сковороду. Смажити з одного боку на сухій сковороді. Готовність визначати за кольором млинця: він має рівномірно пожовтіти, світлих вкраплень не залишиться. Традиційно багрір подають із вершково-медовим соусом. Для цього розтоплене вершкове масло змішайте з рідким медом у рівних пропорціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати млинці за бабусиним рецептом. Для приготування не знадобиться борошно.