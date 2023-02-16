Рецепт смачного й ефектного торта без випічки: як приготувати сметанник "Зебра" зі смаком пломбіру (відео)
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Такий торт стане головним акцентом святкової вечері
Якщо немає можливості скористатися духовкою, то ваш ідеальний варіант — десерт без випічки. Смітанник "Зебра" виходить неймовірно смачним, нагадуючи улюблене морозиво. Смуги роблять подачу дуже ефектною.
Рецепт торта без випічки "Зебра" зі смаком пломбіру розповідає фудблог anny.cooking в Інстаграм. Такий сметанник можна сміливо подавати на святковому гулянні, гості прийдуть у захват!
Рецепт сметанника "Зебра" без випічки
Інгредієнти:
- 250 г шоколадної печінки
- 125 г вершкового масла
- 25 г желатину + 100 мл молока
- 500 г сметани
- 300 мл згущеного молока
- 250 мл вершків 33-36% жирності
- 40 г какао
Спосіб приготування:
- Печиво подрібнюємо в крихту, з’єднуємо з розтопленим маслом і формуємо корж у формі, що застелена пергаментом. Охолоджуємо.
- Желатин заливаємо холодним молоком і залишаємо для набухання.
- З’єднуємо сметану зі згущеним молоком.
- Окремо збиваємо дуже холодні вершки до м’яких піків.
- Желатин розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додаємо до сметани зі згущеним молоком. Змішуємо віночком, додаємо збиті вершки, змішуємо лопаткою та ділимо порівну масу на дві посуди.
- Додаємо до сметанної маси какао, змішуємо.
- Виливаємо на корж, що остигнув, частину маси з какао, частину сметанну — і так до кінця. Маса швидко застигає, тому діємо швидко! Робимо малюнок та відправляємо на ніч у холодильник.
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