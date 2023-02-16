Рецепт смачного й ефектного торта без випічки: як приготувати сметанник "Зебра" зі смаком пломбіру (відео)

Такий торт стане головним акцентом святкової вечері

Якщо немає можливості скористатися духовкою, то ваш ідеальний варіант — десерт без випічки. Смітанник "Зебра" виходить неймовірно смачним, нагадуючи улюблене морозиво. Смуги роблять подачу дуже ефектною.

Рецепт торта без випічки "Зебра" зі смаком пломбіру розповідає фудблог anny.cooking в Інстаграм. Такий сметанник можна сміливо подавати на святковому гулянні, гості прийдуть у захват!

Рецепт сметанника "Зебра" без випічки

Інгредієнти:

250 г шоколадної печінки

125 г вершкового масла

25 г желатину + 100 мл молока

500 г сметани

300 мл згущеного молока

250 мл вершків 33-36% жирності

40 г какао

Спосіб приготування:

Печиво подрібнюємо в крихту, з’єднуємо з розтопленим маслом і формуємо корж у формі, що застелена пергаментом. Охолоджуємо. Желатин заливаємо холодним молоком і залишаємо для набухання. З’єднуємо сметану зі згущеним молоком. Окремо збиваємо дуже холодні вершки до м’яких піків. Желатин розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додаємо до сметани зі згущеним молоком. Змішуємо віночком, додаємо збиті вершки, змішуємо лопаткою та ділимо порівну масу на дві посуди. Додаємо до сметанної маси какао, змішуємо. Виливаємо на корж, що остигнув, частину маси з какао, частину сметанну — і так до кінця. Маса швидко застигає, тому діємо швидко! Робимо малюнок та відправляємо на ніч у холодильник.

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