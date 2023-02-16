Налисники будуть танути в роті: рецепт, яким користувались наші бабусі
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Простий спосіб приготування, в рецептурі якого немає борошна
Дуже смачні та найніжніші налисники з домашнім сиром стануть коронною стравою стравами на вашому столі на Масляну — народне свято, яке у 2023 році розпочинається з 20 лютого.
Пропонуємо бабусин рецепт, за яким налисники виходять неймовірно смачними. Готуються вони швидко і просто, і без борошна, пишуть на сайті "Коліжанка". А завдяки крохмалю і молоку смаколики буквально тануть в роті!
Як приготувати налисники з сиром
Приготування:
- 500 г молока
- 300 г домашнього сиру
- шість яєць
- 100-120 г крохмалю
- 20 г соняшникової олії
- сметана, вершкове масло і цукор – на смак
Приготування:
- Спочатку збиваємо п’ять яєць з цукром, а потім, не перестаючи помішувати, додаємо крохмаль. Слідкуйте, щоб не було грудочок.
- Вливаємо спочатку соняшникову олію, а потім молоко, перемішуємо і залишаємо у спокої на 15 хвилин.
- Сковорідку змащуємо салом або олією. Налисники смажимо з одного боку.
- Щоб приготувати начинку, змішаємо яйця, сир і цукор. Хто любить, можна додати мак або родзинки.
- Викладаємо начинку і звертаємо налисники рулетом.
- Налисники складаємо в каструлю, казан або горщик. Шари промазуємо сметаною або розм’якшеним вершковим маслом.
- Духовку виставляємо на 180 градусів і готуємо млинці в ній 15 хвилин.
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