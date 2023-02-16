Ідеальне яйце пашот, яке зможе приготувати кожен: покроковий рецепт (відео)

Апетитне яйце пашот відмінно доповнить шпинат та тост

Яйця – базовий елемент будь-якого раціону. Ви можете зварити їх, щоб жовток залишився рідким або приготувати смачне яйце пашот на сніданок. Щоб полегшити кулінарний процес, скористайтесь покроковою інструкцією.

Рецепт ідеальних яєць пашот зі шпинатом та тостом розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграм. Для красивішої форми кулінар радить процідити яйце, відокремивши другорядний білок. Щоб переглянути відео, перейдіть до кінця матеріалу.

Як приготувати яйце пашот

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Оцет винний (або яблучний) – 30 г

Шпинат – 500 г

Біле вино — 50 г

Вершкове масло — 30 г

Вершки жирні – 80 г

Тостовий хліб – 2 шт.

Спосіб приготування:

Візьміть каструлю радіусом 24 см (можна трохи менше). Наливаємо 2 літри води. Додаємо укус і доводимо до кипіння. Розбиваєте яйце, жовток має залишитися цілим. Процідіть яйце, щоб відійшов другорядний білок. Коли вода закипіла, зробіть маленький вогонь. Віночком зробіть вирву і різко вилийте у вирву яйце. Через дві хвилини дістаньте яйце. Викладіть на паперовий рушник. Тим часом на сковороді розігрійте вершкове масло. Пропасуйте шпинат. Додайте вино і дайте йому випаруватися. Додати вершки. Протушкуйте хвилину. Додати пармезан. І протушкуйте ще одну хвилину. На підсмажений тост викладіть шпинат, зверху яйце.

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