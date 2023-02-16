Рецепт апетитної картоплі з хрусткою скоринкою: простіше нікуди

З переваг рецепту — картопля чистити не потрібно

Найпопулярніший гарнір, який підходить як для м’яса, так і для риби – це страви з картоплі. Це може бути — "традиційне" пюре, картопляну запіканку з овочами, запечену картоплю з беконом у духовці. Або улюблена багатьма картопля із золотистою скоринкою, яку можна або посмажити на сковороді, або також приготувати в духовці.

Кулінарний блогер по нікому simple.food.pp в Інстаграм поділився рецептом саме такої апетитної картоплі з скоринкою з духовки.

Картопля з хрусткою скоринкою в духовці: рецепт

Інгредієнти:

2 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. яблучного оцту

1/2 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного перцю

900 гр маленької картоплі

Для подачі:

Сіль та подрібнений свіжий часник

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 °. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, 2 столові ложки оцту, сіль та перець. Картопля добре вимийте (не очищаючи) і розріжте навпіл. Після цього викладіть на лист, полийте сумішшю і перемішайте. Укладіть картоплю зрізаною стороною вниз і запікайте до м’якості при проколюванні вилкою ~35-40 хвилин, перемішуючи картоплю двічі або тричі для отримання золотистої скоринки. Додайте столову ложку оцту, що залишилася, в приготовлену картоплю і перемішайте. Посипте сіллю і за бажанням часником.

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