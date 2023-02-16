Рецепт апетитної картоплі з хрусткою скоринкою: простіше нікуди
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З переваг рецепту — картопля чистити не потрібно
Найпопулярніший гарнір, який підходить як для м’яса, так і для риби – це страви з картоплі. Це може бути — "традиційне" пюре, картопляну запіканку з овочами, запечену картоплю з беконом у духовці. Або улюблена багатьма картопля із золотистою скоринкою, яку можна або посмажити на сковороді, або також приготувати в духовці.
Кулінарний блогер по нікому simple.food.pp в Інстаграм поділився рецептом саме такої апетитної картоплі з скоринкою з духовки.
Картопля з хрусткою скоринкою в духовці: рецепт
Інгредієнти:
- 2 ст. л. оливкової олії
- 3 ст. л. яблучного оцту
- 1/2 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного перцю
- 900 гр маленької картоплі
Для подачі:
- Сіль та подрібнений свіжий часник
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 220 °.
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, 2 столові ложки оцту, сіль та перець.
- Картопля добре вимийте (не очищаючи) і розріжте навпіл. Після цього викладіть на лист, полийте сумішшю і перемішайте.
- Укладіть картоплю зрізаною стороною вниз і запікайте до м’якості при проколюванні вилкою ~35-40 хвилин, перемішуючи картоплю двічі або тричі для отримання золотистої скоринки.
- Додайте столову ложку оцту, що залишилася, в приготовлену картоплю і перемішайте. Посипте сіллю і за бажанням часником.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних котлет, як у бабусі. А також ми розповідали, які два інгредієнти додати в процесі смаження до м’яса, щоб воно вийшло соковитим.