Торт із млинців, який обов'язково вкраде ваше серце: цікавий рецепт до Масляної (відео)

Такий легкий і ніжний, що нагадає вам смак літа

Якщо у вас немає ідей, крім як приготувати звичайні, хоча і смачні налисники або млинці в Масляну, яка у 2023 році розпочинається з 20 лютого, то у нас є хороші новини! Урізноманітніть святкове меню млинцевим ягідним тортом.

Він настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа, підкреслює український фудблогер Анна. Дуже цікавий і ефектний рецепт десерту, який сподобається всім ласунам!

Як приготувати млинцевий ягідний торт

Інгредієнти:

Для шоколадних млинців:

2 яйця

2 ст. л. цукру, дрібка солі

500 мл молока

170 г борошна

1/2 ч. л. розпушувача

30 г какао

3 ст. л. олії

червоний барвник, ваніль

Для конфі:

400 г вишні чи інших ягід

80 мл води

80 г цукру

20 г крохмалю

Для крему:

350 г вершків 33-36%

300 г сметани 20-30%

100 г цукрової пудри

Приготування:

Для млинців з‘єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 см. Робимо конфі: розморожуємо ягоди (в цьому рецепті полуниця) збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо. Робимо крем: з‘єднуємо всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності (приблизно 5-6 хв) міксером. 9 млинців змазуємо кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст. л. крему + 1 ст. л. конфі, і скручуємо їх. Складаємо торт в кільце діаметром 18 см, як на відео нижче. Кладемо торт в холодильник на 1-2 години. Потім прикрашаємо і подаємо до столу.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні млинці на дріжджах. За словами кулінара Євгена Клопотенка, у страві виходять ідеальні дірочки.