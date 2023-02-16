Торт із млинців, який обов'язково вкраде ваше серце: цікавий рецепт до Масляної (відео)
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Такий легкий і ніжний, що нагадає вам смак літа
Якщо у вас немає ідей, крім як приготувати звичайні, хоча і смачні налисники або млинці в Масляну, яка у 2023 році розпочинається з 20 лютого, то у нас є хороші новини! Урізноманітніть святкове меню млинцевим ягідним тортом.
Він настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа, підкреслює український фудблогер Анна. Дуже цікавий і ефектний рецепт десерту, який сподобається всім ласунам!
Як приготувати млинцевий ягідний торт
Інгредієнти:
Для шоколадних млинців:
- 2 яйця
- 2 ст. л. цукру, дрібка солі
- 500 мл молока
- 170 г борошна
- 1/2 ч. л. розпушувача
- 30 г какао
- 3 ст. л. олії
- червоний барвник, ваніль
Для конфі:
- 400 г вишні чи інших ягід
- 80 мл води
- 80 г цукру
- 20 г крохмалю
Для крему:
- 350 г вершків 33-36%
- 300 г сметани 20-30%
- 100 г цукрової пудри
Приготування:
- Для млинців з‘єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 см.
- Робимо конфі: розморожуємо ягоди (в цьому рецепті полуниця) збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.
- Робимо крем: з‘єднуємо всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності (приблизно 5-6 хв) міксером.
- 9 млинців змазуємо кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст. л. крему + 1 ст. л. конфі, і скручуємо їх.
- Складаємо торт в кільце діаметром 18 см, як на відео нижче.
- Кладемо торт в холодильник на 1-2 години. Потім прикрашаємо і подаємо до столу.
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