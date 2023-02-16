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Торт із млинців, який обов'язково вкраде ваше серце: цікавий рецепт до Масляної (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Млинцевий ягідний торт
Млинцевий ягідний торт. Фото Скріншот відео

Такий легкий і ніжний, що нагадає вам смак літа

Якщо у вас немає ідей, крім як приготувати звичайні, хоча і смачні налисники або млинці в Масляну, яка у 2023 році розпочинається з 20 лютого, то у нас є хороші новини! Урізноманітніть святкове меню млинцевим ягідним тортом.

Він настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа, підкреслює український фудблогер Анна. Дуже цікавий і ефектний рецепт десерту, який сподобається всім ласунам!

Як приготувати млинцевий ягідний торт

Інгредієнти:

Для шоколадних млинців:

  • 2 яйця
  • 2 ст. л. цукру, дрібка солі
  • 500 мл молока
  • 170 г борошна
  • 1/2 ч. л. розпушувача
  • 30 г какао
  • 3 ст. л. олії
  • червоний барвник, ваніль

Для конфі:

  • 400 г вишні чи інших ягід
  • 80 мл води
  • 80 г цукру
  • 20 г крохмалю

Для крему:

  • 350 г вершків 33-36%
  • 300 г сметани 20-30%
  • 100 г цукрової пудри

Приготування:

  1. Для млинців з‘єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 см.
  2. Робимо конфі: розморожуємо ягоди (в цьому рецепті полуниця) збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.
  3. Робимо крем: з‘єднуємо всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності (приблизно 5-6 хв) міксером.
  4. 9 млинців змазуємо кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст. л. крему + 1 ст. л. конфі, і скручуємо їх.
  5. Складаємо торт в кільце діаметром 18 см, як на відео нижче.
  6. Кладемо торт в холодильник на 1-2 години. Потім прикрашаємо і подаємо до столу.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні млинці на дріжджах. За словами кулінара Євгена Клопотенка, у страві виходять ідеальні дірочки.

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