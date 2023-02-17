Зі шкварочками смачніше: простий рецепт лінивих вареників, які готували ще наші прабабусі
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Рецепт простий і вимагає всього кількох інгредієнтів
Палюшки, або ж як їх ще називають ліниві вареники — одна з традиційних страв української кухні. У свій час їх ще готували наші прабабусі.
Про це пише "Коліжанка". Рецепт смачної страви простий і вимагає всього кількох інгредієнтів, а кінцевий результат завжди безпрограшний. Особливо, якщо не пошкодуєте шкварочок.
Як приготувати українські палюшки
Інгредієнти:
- відварена картопля – приблизно 400 г,
- 1-2 яйця
- 1-2 склянки борошна
- 1-2 ст.л. крохмалю,
- сіль – за смаком
Приготування:
- Відварену картоплю потовкти та охолодити, після охолодження знову потовкти або пропустити через м’ясорубку до утворення однорідного м’якого пюре.
- Додати борошно та яйця. Посолити за смаком.
- Замісити туге тісто, при потребі можна додати 1-2 ст.л. крохмалю, щоб тісто було достатньо тверде.
- Сформувати пальчики і відразу варити в окропі.
- В киплячу підсолену воду вкинути палюшки, довести до кипіння, акуратно помішуючи. Варити 2 хвилини.
- Готові палюшки перемастити смальцем, присипати шкварочками, можна ще посипати сиром і подавати.
Раніше популярна українська фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.