Зі шкварочками смачніше: простий рецепт лінивих вареників, які готували ще наші прабабусі

Рецепт простий і вимагає всього кількох інгредієнтів

Палюшки, або ж як їх ще називають ліниві вареники — одна з традиційних страв української кухні. У свій час їх ще готували наші прабабусі.

Про це пише "Коліжанка". Рецепт смачної страви простий і вимагає всього кількох інгредієнтів, а кінцевий результат завжди безпрограшний. Особливо, якщо не пошкодуєте шкварочок.

Як приготувати українські палюшки

Інгредієнти:

відварена картопля – приблизно 400 г,

1-2 яйця

1-2 склянки борошна

1-2 ст.л. крохмалю,

сіль – за смаком

Приготування:

Відварену картоплю потовкти та охолодити, після охолодження знову потовкти або пропустити через м’ясорубку до утворення однорідного м’якого пюре. Додати борошно та яйця. Посолити за смаком. Замісити туге тісто, при потребі можна додати 1-2 ст.л. крохмалю, щоб тісто було достатньо тверде. Сформувати пальчики і відразу варити в окропі. В киплячу підсолену воду вкинути палюшки, довести до кипіння, акуратно помішуючи. Варити 2 хвилини. Готові палюшки перемастити смальцем, присипати шкварочками, можна ще посипати сиром і подавати.

Раніше популярна українська фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.