Рецепт дивовижного торта з ніжним кремом: готується за 20 хвилин без духовки (відео)
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Такий торт приємно здивує ваших гостей
Існує багато рецептів десертів, які не вимагають використання духовки. Без цього приладу навіть можна приготувати цілком гідний смачний торт з ніжним кремом. Більше того, можна обійтися без міксера.
Простий рецепт торта, що готується за 20 хвилин на сковороді, розповідає фудблогерка Тетяна Шеремет у своєму блозі в Інстаграм. Якщо ваша плита газова, то в процесі приготування вам навіть не потрібне світло, що неймовірно зручно у нинішніх реаліях. Такий торт ідеально доповнить чаювання.
Торт за 20 хвилин без духовки
Складові:
- вершкове масло – 120 г
- борошно — 250 г
- цукор – 60 г
- дрібка солі
Для крему:
- сметана 20% — 500 г
- цукор – 120 г
- ванільний цукор – 10 г
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
- яйця – 2 шт.
- вершкове масло – 50 г
Спосіб приготування:
- Просіяне борошно змішуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю та вершковим маслом кімнатної температури в крихту.
- Висипаємо на розігріту сковороду, постійно помішуючи, смажимо до гарного рум’яного кольору, знімаємо з вогню та пересипаємо у миску.
- Для крему в сотейник кладемо сметану, яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, ставимо на вогонь і постійно помішуючи, варимо до загусання, знімаємо з вогню, додаємо масло, перемішуємо.
- Із загальної крихти відсипаємо 4 ст. л., залишок ділимо на 4 частини.
- Беремо кільце 18 см у діаметрі, дно застеляємо пергаментом. Пошарово викладаємо спочатку одну частину крихти, потім гарячий крем (краще викладати, поки не охолонув).
- Крихту, яку відкладали, засипаємо зверху, ставимо в холодильник на ніч.
- Дістаємо торт з кільця (краями форми проходимо ножем).
Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, для якого не потрібні яйця. А також ми розповідали, як приготувати тертий пиріг, як у бабусі.