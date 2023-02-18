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Знаменитий львівський сирник: рецепт, за яким готували в старину (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Львівський сирник з курагою Новина оновлена 18 лютого 2023, 20:26
Львівський сирник з курагою. Фото instagram.com/cookery_chronicles

Один незвичайний для цієї страви інгредієнт точно вас здивує

Вже з 20 лютого розпочинається Масляний тиждень — важливе народне свято, яке українці відзначають наприкінці зими. Одна з головних традицій Масляної — випікати багато млинців, а також страв з сиром. Пропонуємо приготувати на свято знамениту українську випічку — львівський сирник.

Нижче представлено варіант старовинного рецепта сирника, серед інгредієнтів якого є варена картопля. Ймовірно, її додавали в процесі приготування замість крохмалю. Рецептом львівського сирника з курагою поділилась українська фудблогерка Ольга в Інстаграмі.

Як приготувати львівський сирник з курагою

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 600 грамів (бажано жирний домашній, або просто жирний)
  • Яйця — 4 штуки
  • Масло кімнатної температури — 100 грамів
  • Цукор — 150 грамів
  • Варена картопля — 1 штука
  • Розпушувач — 1 ч.л.
  • Лимонна цедра — 1 ч.л.
  • Ванільний цукор
  • Сухофрукти — 150 грамів (тут — курага)

Приготування:

  1. Курагу залити кип’ятком.
  2. Сир збити блендером. Варену картоплю натерти на дрібній тертці. Додати жовтки, цукор і ванільний цукор. Все добре вимішати. Додати масло і знов вимішати. Всипати цедру лимона, порізану курагу і розпушувач.
  3. Білки добре збити до стану піни, і кількома підходами ввести у сир і все добре вимішати.
  4. Форму застелити пергаментом, вилити сирну масу. Випікати сирник годину-півтори при температурі 180 градусів. Сирник готовий, коли серединка не трясеться, як в чізкейку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом налисників, яким користувались ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, в рецептурі якого немає борошна.

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#Рецепт #Сирники