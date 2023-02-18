Знаменитий львівський сирник: рецепт, за яким готували в старину (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Один незвичайний для цієї страви інгредієнт точно вас здивує
Вже з 20 лютого розпочинається Масляний тиждень — важливе народне свято, яке українці відзначають наприкінці зими. Одна з головних традицій Масляної — випікати багато млинців, а також страв з сиром. Пропонуємо приготувати на свято знамениту українську випічку — львівський сирник.
Нижче представлено варіант старовинного рецепта сирника, серед інгредієнтів якого є варена картопля. Ймовірно, її додавали в процесі приготування замість крохмалю. Рецептом львівського сирника з курагою поділилась українська фудблогерка Ольга в Інстаграмі.
Як приготувати львівський сирник з курагою
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 600 грамів (бажано жирний домашній, або просто жирний)
- Яйця — 4 штуки
- Масло кімнатної температури — 100 грамів
- Цукор — 150 грамів
- Варена картопля — 1 штука
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Лимонна цедра — 1 ч.л.
- Ванільний цукор
- Сухофрукти — 150 грамів (тут — курага)
Приготування:
- Курагу залити кип’ятком.
- Сир збити блендером. Варену картоплю натерти на дрібній тертці. Додати жовтки, цукор і ванільний цукор. Все добре вимішати. Додати масло і знов вимішати. Всипати цедру лимона, порізану курагу і розпушувач.
- Білки добре збити до стану піни, і кількома підходами ввести у сир і все добре вимішати.
- Форму застелити пергаментом, вилити сирну масу. Випікати сирник годину-півтори при температурі 180 градусів. Сирник готовий, коли серединка не трясеться, як в чізкейку.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом налисників, яким користувались ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, в рецептурі якого немає борошна.