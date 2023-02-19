Гарбузові, з твердим сиром і маком: топ-5 незвичайних рецептів млинців, які варто приготувати на Масляну 2023

Обов’язково спробуйте приготувати млинці по одному з цих рецептів

Одна з головних традицій на Масляну, яка в 2023 році святкується з 20 по 26 лютого, — це випікати багато млинців. Оскільки святкування відбувається цілий тиждень, будьте готові до того, що млинців треба готувати дуже багато. Так чому б кожного дня не готувати різні варіанти?

"Телеграф" зібрав для вас топ-5 різних, дуже смачних та незвичайних рецептів млинців. Серед них як солодкі, так і солоні варіанти. Всі вони готуються досить просто, тому вийдуть навіть у недосвідчених домогосподарок.

Топ-5 незвичайних рецептів млинців

Млинці з твердим сиром

Рецептом поділилась кулінарний блогер під ніком cook_julija_simonchuk на своїй сторінці в Інстаграм. З вказаної кількості інгредієнтів виходить 15-17 млинців.

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

борошно — 200 г;

яйця — 2 шт;

олія — 4 ст.л;

розпушувач — 1 ч.л;

цукор — 2 ст.л;

сіль — 1 ч.л;

сир твердий — 150 г;

зелень (кріп) — за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця злегка збийте з цукром та сіллю, додайте молоко (трішки тепле), перемішайте до однорідності. Додайте борошно просіяне з розпушувачем, збийте все блендером до однорідності. Потім додайте олію та натертий на дрібну тертку сир і знову перемішайте все до однорідної консистенції. Смажимо млинці на сковорідці з обох боків.

Млинці з сиром і зеленню

На їх приготування вам знадобиться 20-25 хвилин, відмічає блогер під ніком anny.cooking в Інстаграм. А з вказаної кількості продуктів виходить 15-16 млинців, які можна подавати як без нічого, так і з різними начинками.

Інгредієнти:

2 яйця

1 ч.л. солі без гірки

1 ч.л. цукру

200 г борошна

1 ч.л. розпушувача

500 мл молока

100 г твердого сиру

2 ст.л. олії рослинної

жменька зелені(цибуля +кріп)

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Спосіб приготування:

Натираємо на середній або мілкій терці твердий сир. Подрібнюємо зелень. Змішуємо яйця з цукром і сіллю. Просіюємо борошно до яєць і додаємо розпушувач, перемішуємо. По трошки додаємо тепле молоко, олію, натертий сир і нарізану зелень. Смажимо на антипригарній сковороді до золотистого кольору з двох сторін.

Крепи з маком

Крепи — це французькі бездріжджові тонкі млинці на молоці, що відрізняються легкістю і ніжністю. Такі млинці вони буквально тануть у роті, пише учасниця шоу "Майстер Шеф" кулінар Олена Дяченко у себе в Інстаграм.

Інгредієнти:

молоко – 300 мл

борошно – 200 гр

яйце – 2 шт

олія рослинна – 75 мл

цукор – 55 гр

мак кондитерський – 30 гр

вершкове масло — для смаження

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Збити яйця. Додати молоко та рослинне масло, всипати сіль та цукор. Збивати доки цукор не розчиниться Додати порційно борошно, не допускаючи утворення грудок. Всипати мак, перемішати. Залишити на 10-12 хв Розігріти млинцеву пательню, змастити поверхню вершковим маслом Порційно наливаючи млинцеву суміш на пательню тонким шаром, обсмажити млинці з двох сторін по 1 хв. Подають французькі макові млинці з фруктовим джемом, кленовим або шоколадним сиропом.

Млинці на майонезі "Ніжні"

Як відмічає кулінарний блогер під ніком cocinadeliciosa89 у себе в блозі в Інстаграм, такі млинці ніколи не рвуться, а смажити їх можна без олії на сухій сковороді.

Інгредієнти:

0,5 л теплої води

9 ст. л. борошна

2 ст. л. майонезу

2 яйця

2 ст. л. цукру

15 г ванільного цукру

2 ст. л. рослинної олії

дрібка солі

Спосіб приготування:

Збийте міксером або вінчиком майонез, яйця, цукор, сіль і ванільний цукор. Додайте теплу воду і просіяне борошно. Добре перемішайте, щоб не було грудочок і налийте рослинну олію. Дайте тісту відпочити 20 хвилин. Змастіть сковорідку рослинною олією, але тільки один раз — на початку смаження, поставте її на середній вогонь. Невелику кількість тіста рівномірно розподіліть по поверхні сковороди і обсмажуйте млинці по 1-2 хвилини з кожного боку.

Гарбузові млинці

Цим смачним рецептом поділилась на своїй сторінці в Інстаграм фудблогер Венгель Тетяна.

Інгредієнти:

200-250 г гарбузового пюре

2 яйця

350-400 мл молока

150 г борошна

5 г розпушувача

2 ст.л.цукру

сіль

1 ч.л.кориці

1/4 ч.л.мускатного горіха

2-3 ст.л.олії

Спосіб приготування:

Гарбуз почистити, нарізати невеликими шматками, залити трохи водою та протушкувати до готовності. Воду злити, гарбуз пробити блендером, дати охолонути. З’єднати яйця з цукром, сіллю, мускатним горіхом та корицею. Додати гарбузове пюре та перемішати. Влити молоко та додати борошно з розпушувачем. Ретельно перемішати, влити олію, тісто має бути рідкувате. Залишити тісто на 20 хвилин. Смажити млинці на розігрітій пательні.

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