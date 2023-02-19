Гарбузові, з твердим сиром і маком: топ-5 незвичайних рецептів млинців, які варто приготувати на Масляну 2023
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Обов’язково спробуйте приготувати млинці по одному з цих рецептів
Одна з головних традицій на Масляну, яка в 2023 році святкується з 20 по 26 лютого, — це випікати багато млинців. Оскільки святкування відбувається цілий тиждень, будьте готові до того, що млинців треба готувати дуже багато. Так чому б кожного дня не готувати різні варіанти?
"Телеграф" зібрав для вас топ-5 різних, дуже смачних та незвичайних рецептів млинців. Серед них як солодкі, так і солоні варіанти. Всі вони готуються досить просто, тому вийдуть навіть у недосвідчених домогосподарок.
Топ-5 незвичайних рецептів млинців
Млинці з твердим сиром
Рецептом поділилась кулінарний блогер під ніком cook_julija_simonchuk на своїй сторінці в Інстаграм. З вказаної кількості інгредієнтів виходить 15-17 млинців.
Інгредієнти:
- молоко — 500 мл;
- борошно — 200 г;
- яйця — 2 шт;
- олія — 4 ст.л;
- розпушувач — 1 ч.л;
- цукор — 2 ст.л;
- сіль — 1 ч.л;
- сир твердий — 150 г;
- зелень (кріп) — за смаком.
Спосіб приготування:
- Яйця злегка збийте з цукром та сіллю, додайте молоко (трішки тепле), перемішайте до однорідності.
- Додайте борошно просіяне з розпушувачем, збийте все блендером до однорідності. Потім додайте олію та натертий на дрібну тертку сир і знову перемішайте все до однорідної консистенції.
- Смажимо млинці на сковорідці з обох боків.
Млинці з сиром і зеленню
На їх приготування вам знадобиться 20-25 хвилин, відмічає блогер під ніком anny.cooking в Інстаграм. А з вказаної кількості продуктів виходить 15-16 млинців, які можна подавати як без нічого, так і з різними начинками.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 ч.л. солі без гірки
- 1 ч.л. цукру
- 200 г борошна
- 1 ч.л. розпушувача
- 500 мл молока
- 100 г твердого сиру
- 2 ст.л. олії рослинної
- жменька зелені(цибуля +кріп)
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Спосіб приготування:
- Натираємо на середній або мілкій терці твердий сир. Подрібнюємо зелень.
- Змішуємо яйця з цукром і сіллю. Просіюємо борошно до яєць і додаємо розпушувач, перемішуємо. По трошки додаємо тепле молоко, олію, натертий сир і нарізану зелень.
- Смажимо на антипригарній сковороді до золотистого кольору з двох сторін.
Крепи з маком
Крепи — це французькі бездріжджові тонкі млинці на молоці, що відрізняються легкістю і ніжністю. Такі млинці вони буквально тануть у роті, пише учасниця шоу "Майстер Шеф" кулінар Олена Дяченко у себе в Інстаграм.
Інгредієнти:
- молоко – 300 мл
- борошно – 200 гр
- яйце – 2 шт
- олія рослинна – 75 мл
- цукор – 55 гр
- мак кондитерський – 30 гр
- вершкове масло — для смаження
- сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Збити яйця. Додати молоко та рослинне масло, всипати сіль та цукор. Збивати доки цукор не розчиниться
- Додати порційно борошно, не допускаючи утворення грудок. Всипати мак, перемішати. Залишити на 10-12 хв
- Розігріти млинцеву пательню, змастити поверхню вершковим маслом
- Порційно наливаючи млинцеву суміш на пательню тонким шаром, обсмажити млинці з двох сторін по 1 хв.
- Подають французькі макові млинці з фруктовим джемом, кленовим або шоколадним сиропом.
Млинці на майонезі "Ніжні"
Як відмічає кулінарний блогер під ніком cocinadeliciosa89 у себе в блозі в Інстаграм, такі млинці ніколи не рвуться, а смажити їх можна без олії на сухій сковороді.
Інгредієнти:
- 0,5 л теплої води
- 9 ст. л. борошна
- 2 ст. л. майонезу
- 2 яйця
- 2 ст. л. цукру
- 15 г ванільного цукру
- 2 ст. л. рослинної олії
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Збийте міксером або вінчиком майонез, яйця, цукор, сіль і ванільний цукор.
- Додайте теплу воду і просіяне борошно. Добре перемішайте, щоб не було грудочок і налийте рослинну олію.
- Дайте тісту відпочити 20 хвилин.
- Змастіть сковорідку рослинною олією, але тільки один раз — на початку смаження, поставте її на середній вогонь. Невелику кількість тіста рівномірно розподіліть по поверхні сковороди і обсмажуйте млинці по 1-2 хвилини з кожного боку.
Гарбузові млинці
Цим смачним рецептом поділилась на своїй сторінці в Інстаграм фудблогер Венгель Тетяна.
Інгредієнти:
- 200-250 г гарбузового пюре
- 2 яйця
- 350-400 мл молока
- 150 г борошна
- 5 г розпушувача
- 2 ст.л.цукру
- сіль
- 1 ч.л.кориці
- 1/4 ч.л.мускатного горіха
- 2-3 ст.л.олії
Спосіб приготування:
- Гарбуз почистити, нарізати невеликими шматками, залити трохи водою та протушкувати до готовності. Воду злити, гарбуз пробити блендером, дати охолонути.
- З’єднати яйця з цукром, сіллю, мускатним горіхом та корицею.
- Додати гарбузове пюре та перемішати.
- Влити молоко та додати борошно з розпушувачем. Ретельно перемішати, влити олію, тісто має бути рідкувате. Залишити тісто на 20 хвилин.
- Смажити млинці на розігрітій пательні.
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