Печені сосиски в тісті: рецепт простої в приготуванні і дуже смачної закуски

Досить простий, але оригінальний рецепт приготування сосисок в тісті

Якщо ви ще не знаєте, як приготувати печені сосиски в тісті, то запам'ятовуйте. Вашій увазі — проста в приготуванні і дуже смачна закуска, яка відмінно підійде як для сніданку, так і для пікніка на природі.

Як відмічає кулінарний блогер під ніком kuhari в Інстаграм, тісто на такі сосиски виходить дуже м'яким і повітряним. Також доповнити начинку можна скибочкою сиру або соусом.

Печені сосиски в тісті: рецепт

Інгредієнти:

Вода — 300 мілілітрів

Цукор — 1 чайна ложка

Дріжджі — 1 чайна ложка

Сіль — 1-2 чайних ложок

Борошно — 750-800 грам

Вершкове масло — 50 грам

Яйце — 1 штука(+ 1 жовток)

Сода — 1 щіпка

Сосиски — 14-16 штук

Спосіб приготування:

Насамперед потрібно замісити тісто. У невеликій кількості теплої води розчинити дріжджі і цукор. Додати дрібку солі, просіяне борошно і збите яйце. Влити розтоплене вершкове масло. Замісити тісто і накрити його чистим рушником. Залишити в теплі приблизно на 1 час. Для скорочення часу можна придбати вже готове тісто, як дріжджове, так і листкове. Готове тісто потрібно розділити на невеликі кульки. Потім кожен скачати в довгий джгутик. Цими джгутиками тіста потрібно обернути сосиску. Тепер цікавий нюанс. У невеликій каструлі необхідно довести до кипіння підсолену воду. Опустити кожну сосиску на 30 секунд в киплячу воду, а потім викласти на решітку. Деко змастіть невеликою кількістю олії або застеліть пергаментом. Викладіть сосиски на деко і відправте в розігріту духовку. Для додаткового блиску можна змастити сосиски збитим жовтком. Приблизно через 15 хвилин печені сосиски в тісті підрум'яняться і будуть готові.

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