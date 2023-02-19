Печені сосиски в тісті: рецепт простої в приготуванні і дуже смачної закуски
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Досить простий, але оригінальний рецепт приготування сосисок в тісті
Якщо ви ще не знаєте, як приготувати печені сосиски в тісті, то запам'ятовуйте. Вашій увазі — проста в приготуванні і дуже смачна закуска, яка відмінно підійде як для сніданку, так і для пікніка на природі.
Як відмічає кулінарний блогер під ніком kuhari в Інстаграм, тісто на такі сосиски виходить дуже м'яким і повітряним. Також доповнити начинку можна скибочкою сиру або соусом.
Печені сосиски в тісті: рецепт
Інгредієнти:
- Вода — 300 мілілітрів
- Цукор — 1 чайна ложка
- Дріжджі — 1 чайна ложка
- Сіль — 1-2 чайних ложок
- Борошно — 750-800 грам
- Вершкове масло — 50 грам
- Яйце — 1 штука(+ 1 жовток)
- Сода — 1 щіпка
- Сосиски — 14-16 штук
Спосіб приготування:
- Насамперед потрібно замісити тісто. У невеликій кількості теплої води розчинити дріжджі і цукор. Додати дрібку солі, просіяне борошно і збите яйце. Влити розтоплене вершкове масло. Замісити тісто і накрити його чистим рушником. Залишити в теплі приблизно на 1 час. Для скорочення часу можна придбати вже готове тісто, як дріжджове, так і листкове.
- Готове тісто потрібно розділити на невеликі кульки. Потім кожен скачати в довгий джгутик.
- Цими джгутиками тіста потрібно обернути сосиску.
- Тепер цікавий нюанс. У невеликій каструлі необхідно довести до кипіння підсолену воду. Опустити кожну сосиску на 30 секунд в киплячу воду, а потім викласти на решітку.
- Деко змастіть невеликою кількістю олії або застеліть пергаментом. Викладіть сосиски на деко і відправте в розігріту духовку. Для додаткового блиску можна змастити сосиски збитим жовтком.
- Приблизно через 15 хвилин печені сосиски в тісті підрум'яняться і будуть готові.
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