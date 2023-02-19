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Печені сосиски в тісті: рецепт простої в приготуванні і дуже смачної закуски

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Сосиски в тісті рецепт Новина оновлена 19 лютого 2023, 13:31
Сосиски в тісті рецепт. Фото pinterest.com

Досить простий, але оригінальний рецепт приготування сосисок в тісті

Якщо ви ще не знаєте, як приготувати печені сосиски в тісті, то запам'ятовуйте. Вашій увазі — проста в приготуванні і дуже смачна закуска, яка відмінно підійде як для сніданку, так і для пікніка на природі.

Як відмічає кулінарний блогер під ніком kuhari в Інстаграм, тісто на такі сосиски виходить дуже м'яким і повітряним. Також доповнити начинку можна скибочкою сиру або соусом.

Печені сосиски в тісті: рецепт

Інгредієнти:

  • Вода — 300 мілілітрів
  • Цукор — 1 чайна ложка
  • Дріжджі — 1 чайна ложка
  • Сіль — 1-2 чайних ложок
  • Борошно — 750-800 грам
  • Вершкове масло — 50 грам
  • Яйце — 1 штука(+ 1 жовток)
  • Сода — 1 щіпка
  • Сосиски — 14-16 штук

Спосіб приготування:

  1. Насамперед потрібно замісити тісто. У невеликій кількості теплої води розчинити дріжджі і цукор. Додати дрібку солі, просіяне борошно і збите яйце. Влити розтоплене вершкове масло. Замісити тісто і накрити його чистим рушником. Залишити в теплі приблизно на 1 час. Для скорочення часу можна придбати вже готове тісто, як дріжджове, так і листкове.
  2. Готове тісто потрібно розділити на невеликі кульки. Потім кожен скачати в довгий джгутик.
  3. Цими джгутиками тіста потрібно обернути сосиску.
  4. Тепер цікавий нюанс. У невеликій каструлі необхідно довести до кипіння підсолену воду. Опустити кожну сосиску на 30 секунд в киплячу воду, а потім викласти на решітку.
  5. Деко змастіть невеликою кількістю олії або застеліть пергаментом. Викладіть сосиски на деко і відправте в розігріту духовку. Для додаткового блиску можна змастити сосиски збитим жовтком.
  6. Приблизно через 15 хвилин печені сосиски в тісті підрум'яняться і будуть готові.
Сосиски в тісті рецепт

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