Чудово доповнять рибу і не тільки: рецепт найсмачніших млинців для солоних начинок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За таким рецептом дріжджові млинці виходять ідеальними
У період Масляного тижня, який відзначають в Україні з 20 по 26 лютого, прийнято готувати млинці. Подають їх як із солодощами, наприклад, варенням, так і з солоними чи копченими начинками. У такому разі ідеальний варіант – тісто на основі дріжджів.
Рецепт тонких дріжджових млинців розповідає кулінарний портал bene-gusto. Млинці виходять смачними, ситними та рум’яними. Можете доповнити їх грибами, рибою, м’ясом чи навіть ковбасою.
Рецепт млинців на дріжджах
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 300 г пшеничного борошна
- 300 мл молока
- 300 мл води
- 100 мл олії (рафінованої)
- 15 г пресованих дріжджів
- 3-4 ст. л. цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Вбити яйця у велику миску. Додати цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішати віночком або за допомогою міксера.
- Залити свіжі дріжджі теплою водою, перемішати та залишити на 5 хвилин.
- Влити воду з дріжджами в яєчно-цукрову суміш. Додати молоко. Перемішати та додати борошно. Замісити рідке тісто і залишити у теплі на 60 хвилин.
- Вилити олію на сковороду і добре розігріти. Акуратно вилити гарячу олію в тісто і швидко перемішати, щоб вона не згорнулася під впливом температури.
- Випікати млинці на середньому вогні.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом мереживних млинців по-марокканськи. А також ми розповідали спосіб приготування бабусиних млинців без борошна.