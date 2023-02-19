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Чудово доповнять рибу і не тільки: рецепт найсмачніших млинців для солоних начинок (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Масляна — чудовий привід приготувати млинці Новина оновлена 19 лютого 2023, 21:08
Масляна — чудовий привід приготувати млинці. Фото freepik.com

За таким рецептом дріжджові млинці виходять ідеальними

У період Масляного тижня, який відзначають в Україні з 20 по 26 лютого, прийнято готувати млинці. Подають їх як із солодощами, наприклад, варенням, так і з солоними чи копченими начинками. У такому разі ідеальний варіант – тісто на основі дріжджів.

Рецепт тонких дріжджових млинців розповідає кулінарний портал bene-gusto. Млинці виходять смачними, ситними та рум’яними. Можете доповнити їх грибами, рибою, м’ясом чи навіть ковбасою.

Рецепт млинців на дріжджах

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 300 г пшеничного борошна
  • 300 мл молока
  • 300 мл води
  • 100 мл олії (рафінованої)
  • 15 г пресованих дріжджів
  • 3-4 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Вбити яйця у велику миску. Додати цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішати віночком або за допомогою міксера.
  2. Залити свіжі дріжджі теплою водою, перемішати та залишити на 5 хвилин.
  3. Влити воду з дріжджами в яєчно-цукрову суміш. Додати молоко. Перемішати та додати борошно. Замісити рідке тісто і залишити у теплі на 60 хвилин.
  4. Вилити олію на сковороду і добре розігріти. Акуратно вилити гарячу олію в тісто і швидко перемішати, щоб вона не згорнулася під впливом температури.
  5. Випікати млинці на середньому вогні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом мереживних млинців по-марокканськи. А також ми розповідали спосіб приготування бабусиних млинців без борошна.

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#Рецепт #Млинці