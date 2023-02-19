Чудово доповнять рибу і не тільки: рецепт найсмачніших млинців для солоних начинок (відео)

За таким рецептом дріжджові млинці виходять ідеальними

У період Масляного тижня, який відзначають в Україні з 20 по 26 лютого, прийнято готувати млинці. Подають їх як із солодощами, наприклад, варенням, так і з солоними чи копченими начинками. У такому разі ідеальний варіант – тісто на основі дріжджів.

Рецепт тонких дріжджових млинців розповідає кулінарний портал bene-gusto. Млинці виходять смачними, ситними та рум’яними. Можете доповнити їх грибами, рибою, м’ясом чи навіть ковбасою.

Рецепт млинців на дріжджах

Інгредієнти:

3 яйця

300 г пшеничного борошна

300 мл молока

300 мл води

100 мл олії (рафінованої)

15 г пресованих дріжджів

3-4 ст. л. цукру

1 ч. л. ванільного цукру

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Вбити яйця у велику миску. Додати цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішати віночком або за допомогою міксера. Залити свіжі дріжджі теплою водою, перемішати та залишити на 5 хвилин. Влити воду з дріжджами в яєчно-цукрову суміш. Додати молоко. Перемішати та додати борошно. Замісити рідке тісто і залишити у теплі на 60 хвилин. Вилити олію на сковороду і добре розігріти. Акуратно вилити гарячу олію в тісто і швидко перемішати, щоб вона не згорнулася під впливом температури. Випікати млинці на середньому вогні.

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