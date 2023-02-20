Ідеальний рецепт на Масляну: вітамінний чай і панкейки, які виходять дуже пишними (відео)

На Масляний тиждень обов’язково порадуйте сім’ю смачними панкейками

З 20 по 26 лютого відзначають Масляну, у цей час традиційно готують млинці. Американський аналог наших млинців — панкейки, популярність яких давно вийшла за межі їхньої "батьківщини". Якщо доповнити смаколик чаєм власного приготування, то вийде ідеальний кулінарний мікс.

Рецепт пишних панкейків з вітамінним чаєм розповів фудблог yummy.lera в Інстаграм. І оладки, і напій готуються без зайвого клопоту. Разом із медом чи іншим соусом панкейки відмінно доповнять чаювання.

Інгредієнти:

2 яйця

30 г цукру

дрібка солі

230 мл кефіру

150 г борошна

8 г розпушувача

2 г соди

30 г вершкового масла⠀

Для чаю:

200 г свіжої або розмороженої обліпихи

2 апельсини

2 палички кориці

20 г імбиру

30 г меду

1 л окропу

Спосіб приготування:

Змішуємо яйця, цукор, сіль та кефір. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, соду і перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову перемішуємо. Випікаємо на сухій сковороді, на невеликому вогні, по обидва боки до золотистого кольору. Подаємо панкейки з вершковим маслом і медом. ⠀ Готуємо чай. Обліпиху трохи роздавлюємо, додаємо нарізані апельсини, корицю, натертий імбир, мед і заливаємо окропом. Перемішуємо та даємо настоятися.

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