Ідеальний рецепт на Масляну: вітамінний чай і панкейки, які виходять дуже пишними (відео)
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На Масляний тиждень обов’язково порадуйте сім’ю смачними панкейками
З 20 по 26 лютого відзначають Масляну, у цей час традиційно готують млинці. Американський аналог наших млинців — панкейки, популярність яких давно вийшла за межі їхньої "батьківщини". Якщо доповнити смаколик чаєм власного приготування, то вийде ідеальний кулінарний мікс.
Рецепт пишних панкейків з вітамінним чаєм розповів фудблог yummy.lera в Інстаграм. І оладки, і напій готуються без зайвого клопоту. Разом із медом чи іншим соусом панкейки відмінно доповнять чаювання.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 30 г цукру
- дрібка солі
- 230 мл кефіру
- 150 г борошна
- 8 г розпушувача
- 2 г соди
- 30 г вершкового масла⠀
Для чаю:
- 200 г свіжої або розмороженої обліпихи
- 2 апельсини
- 2 палички кориці
- 20 г імбиру
- 30 г меду
- 1 л окропу
Спосіб приготування:
- Змішуємо яйця, цукор, сіль та кефір. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, соду і перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову перемішуємо.
- Випікаємо на сухій сковороді, на невеликому вогні, по обидва боки до золотистого кольору.
- Подаємо панкейки з вершковим маслом і медом. ⠀
- Готуємо чай. Обліпиху трохи роздавлюємо, додаємо нарізані апельсини, корицю, натертий імбир, мед і заливаємо окропом. Перемішуємо та даємо настоятися.
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