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Ідеальний рецепт на Масляну: вітамінний чай і панкейки, які виходять дуже пишними (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Панкейки виходять не гірше за традиційні млинці
Панкейки виходять не гірше за традиційні млинці. Фото pexels.com

На Масляний тиждень обов’язково порадуйте сім’ю смачними панкейками

З 20 по 26 лютого відзначають Масляну, у цей час традиційно готують млинці. Американський аналог наших млинців — панкейки, популярність яких давно вийшла за межі їхньої "батьківщини". Якщо доповнити смаколик чаєм власного приготування, то вийде ідеальний кулінарний мікс.

Рецепт пишних панкейків з вітамінним чаєм розповів фудблог yummy.lera в Інстаграм. І оладки, і напій готуються без зайвого клопоту. Разом із медом чи іншим соусом панкейки відмінно доповнять чаювання.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 30 г цукру
  • дрібка солі
  • 230 мл кефіру
  • 150 г борошна
  • 8 г розпушувача
  • 2 г соди
  • 30 г вершкового масла⠀

Для чаю:

  • 200 г свіжої або розмороженої обліпихи
  • 2 апельсини
  • 2 палички кориці
  • 20 г імбиру
  • 30 г меду
  • 1 л окропу

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо яйця, цукор, сіль та кефір. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, соду і перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову перемішуємо.
  2. Випікаємо на сухій сковороді, на невеликому вогні, по обидва боки до золотистого кольору.
  3. Подаємо панкейки з вершковим маслом і медом. ⠀
  4. Готуємо чай. Обліпиху трохи роздавлюємо, додаємо нарізані апельсини, корицю, натертий імбир, мед і заливаємо окропом. Перемішуємо та даємо настоятися.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців із пшоном від Євгена Клопотенка. А також ми розповідали про секрети приготування ідеального тіста на чебуреки.

Теги:
#Рецепт #Панкейкі