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Так картоплю ще не готували: рецепт смачнющої овочевої запіканки з м’ясом (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Картопляно-м’ясна запіканка Новина оновлена 22 лютого 2023, 13:06
Картопляно-м’ясна запіканка. Фото скриншот Youtube

Така страва ідеально підійде для обіду чи вечері

З картоплі можна приготувати багато страв, починаючи від традиційного пюре і закінчуючи запіканкою в духовці. Якщо доповнити цей овоч м’ясом та особливим соусом, то вийде дуже ситна та смачна страва для обіду або вечері.

Рецепт картопляної запіканки розповідає фублог lenna_mazur в Інстаграм. Готується ця страва дуже просто. Завдяки сметанній заправці із зеленню просочується кожен шар запіканки.

Рецепт запіканки з картоплі та фаршу

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг
  • фарш – 600 г
  • цибуля – 1 шт.
  • яйця – 2 шт.
  • сіль, перець за смаком
  • молоко – 1 ст. л.

Для соусу:

  • сметана 10% — 300 г
  • томатна паста — 1 ст. л.
  • часник – 2 зуб.
  • зелень – за смаком
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Продукти перекладаємо шарами: спочатку картопля, потім соус і третій шар – курячий фарш із цибулею. Робимо стільки верств, скільки вистачає інгредієнтів.
  2. Заливаємо яєчною сумішшю (збиті 2 яйця + 1 ст. л. молока + сіль).
  3. Запікаємо при 180 градусах 50 хвилин. З них 30 хвилин під кришкою/фольгою, останні 20 — без.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних котлет, як у бабусі. А також ми розповідали, які два інгредієнти додати в процесі смаження до м’яса, щоб воно вийшло соковитим.

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#Рецепт #Картопля #Запіканка