Так картоплю ще не готували: рецепт смачнющої овочевої запіканки з м’ясом (відео)
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Така страва ідеально підійде для обіду чи вечері
З картоплі можна приготувати багато страв, починаючи від традиційного пюре і закінчуючи запіканкою в духовці. Якщо доповнити цей овоч м’ясом та особливим соусом, то вийде дуже ситна та смачна страва для обіду або вечері.
Рецепт картопляної запіканки розповідає фублог lenna_mazur в Інстаграм. Готується ця страва дуже просто. Завдяки сметанній заправці із зеленню просочується кожен шар запіканки.
Рецепт запіканки з картоплі та фаршу
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг
- фарш – 600 г
- цибуля – 1 шт.
- яйця – 2 шт.
- сіль, перець за смаком
- молоко – 1 ст. л.
Для соусу:
- сметана 10% — 300 г
- томатна паста — 1 ст. л.
- часник – 2 зуб.
- зелень – за смаком
- сіль
Спосіб приготування:
- Продукти перекладаємо шарами: спочатку картопля, потім соус і третій шар – курячий фарш із цибулею. Робимо стільки верств, скільки вистачає інгредієнтів.
- Заливаємо яєчною сумішшю (збиті 2 яйця + 1 ст. л. молока + сіль).
- Запікаємо при 180 градусах 50 хвилин. З них 30 хвилин під кришкою/фольгою, останні 20 — без.
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