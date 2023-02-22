Просто, швидко і витончено: рецепт надзвичайно смачної червоної риби
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва ідеально підійде до будь-якого гарніру
Яка господиня не любить швидкі і прості рецепти? Мабуть, таких немає, або навіть якщо і є, то дуже мало. Швидкі рецепти — це чудовий варіант приготування обіду чи вечері. Мінімум зусиль від вас і максимум користі і задоволення від їжі в результаті.
Кулінарний блогер під ніком kuhari в Інстаграм поділився рецептом червоної риби в духовці, на приготування якої у вас піде всього 30 хвилин. Проста, але разом з тим витончена і корисна страва, яка смакуватиме з будь-яким гарніром.
Червона риба в духовці: рецепт
Інгредієнти:
- Філе лосося — 450 грам(або сьомги)
- Масло рослинне — 2 ст. ложки
- Сіль — 1 ст. ложка
- Лимон — 0,5 штуки
Спосіб приготування:
- Рибку промийте, добре обсушіть і посоліть сіллю.
- Вистеліть деко фольгою, рясно змастіть його маслом.
- Покладіть філе шкірою вниз, наріжте лимон кружальцями і покладіть на рибу.
- Духовку розігрійте до 180 градусів і запікайте рибку хвилин 20.
- Перед подачею дайте страві постояти хвилини 2, а потім подавайте цілим шматком або нарізайте порційно.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом універсального сирного соусу, який можна приготувати за 10 хвилин. А також ми розповідали, як смачно запекти картоплю з м’ясом у духовці.