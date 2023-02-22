Просто, швидко і витончено: рецепт надзвичайно смачної червоної риби

Страва ідеально підійде до будь-якого гарніру

Яка господиня не любить швидкі і прості рецепти? Мабуть, таких немає, або навіть якщо і є, то дуже мало. Швидкі рецепти — це чудовий варіант приготування обіду чи вечері. Мінімум зусиль від вас і максимум користі і задоволення від їжі в результаті.

Кулінарний блогер під ніком kuhari в Інстаграм поділився рецептом червоної риби в духовці, на приготування якої у вас піде всього 30 хвилин. Проста, але разом з тим витончена і корисна страва, яка смакуватиме з будь-яким гарніром.

Червона риба в духовці: рецепт

Інгредієнти:

Філе лосося — 450 грам(або сьомги)

Масло рослинне — 2 ст. ложки

Сіль — 1 ст. ложка

Лимон — 0,5 штуки

Спосіб приготування:

Рибку промийте, добре обсушіть і посоліть сіллю. Вистеліть деко фольгою, рясно змастіть його маслом. Покладіть філе шкірою вниз, наріжте лимон кружальцями і покладіть на рибу. Духовку розігрійте до 180 градусів і запікайте рибку хвилин 20. Перед подачею дайте страві постояти хвилини 2, а потім подавайте цілим шматком або нарізайте порційно.

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