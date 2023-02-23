Замініть м’ясо на інший інгредієнт: рецепт голубців із соковитою начинкою
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Начинка для голубців може бути смачною навіть без м’яса
Які голубці українські господині готують найчастіше? Правильно, в більшості випадків на стіл подається блюдо з м’ясною начинкою. Однак хоч зрідка, а хочеться чогось легшого, тому пропонуємо приготувати голубці, які не поступаються своєму м’ясному "товаришу".
Рецептом пісних голубців поділилася фуд-блогер Ейва в Інстаграмі. Як начинку використовуємо гриби, а саме сушені білі та печериці – вони додадуть страві дивовижний смак та аромат.
Як приготувати голубці з грибами
Інгредієнти:
- 1 капуста
- 50 г сушених білих грибів
- 500 г печериць
- 2 цибулини
- 200 г круглозернистого рису
- соняшникова олія
- сіль та перець за смаком
Для соусу:
- 500 мл відвару з білих грибів
- 200 г сметани
- 1 ч. л. борошна
- сіль і перець
Приготування:
- Вирізаємо з капусти качан. Наливаємо воду у велику каструлю і доводимо до кипіння. Опускаємо в неї капусту. Тримаємо її до прозорості, потім акуратно відокремлюємо листя. Після охолодження зрізаємо жорсткі прожилки між листами або відбиваємо їх кухонним молотком.
- Відварюємо рис до напівготовності. Білі гриби заливаємо окропом та варимо на середньому вогні 10 хвилин після закипання. Каструлю не накриваємо кришкою. Готові гриби дістаємо із ємності, а грибний відвар залишаємо для соусу.
- Дрібно нарізаємо цибулю та гриби. Обсмажуємо їх на сковороді з олією 5–7 хвилин. Потім змішуємо рис та засмажку. Начиняємо голубці. Беремо капустяний лист, загортаємо в нього начинку і складаємо у форму для запікання.
- Готуємо соус: змішуємо відвар із сушених білих грибів, сметану та борошно. Солимо і перчимо на смак. Заливаємо соусом голубці і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 60 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пісних голубців із картоплею. Також, за рахунок великої кількості цибулі, начинка в цій страві виходить світлою, пишною і ніжною.