Виходить смачнішим, ніж у дитинстві: рецепт торта "Мурашник" з особливою деталлю (відео)
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Такий десерт зможе приготувати кожен
У кожного з нас дитинство асоціюється з особливим смаком. Для когось це бабусині вергуни, а хтось любив мамин "Мурашник". Головний плюс цього торта в тому, що він не тільки смачний, а й готується дуже просто.
Щоб десерт вийшов смачнішим, доповніть його ароматною глазур’ю. Простий рецепт торта "Мурашник" з глазур’ю публікує фудблогерка Крістіна Булезюк в Інстаграм. Ця страва точно поверне вас у дитинство!
Інгредієнти:
- 550 г борошна
- 3 яйця
- 5 ст. л. молока
- 5 ст. л. вершкового масла
- 200 г цукру
- 1 ч. л. соди
Крем:
- 1 банка згущеного молока
- 1 склянка волоських горіхів
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. меду
Глазур:
- 3 ст. л. цукру
- 2 ч. л. какао
- 2 ст. л. вершків або сметани
- 30 г вершкового масла
Спосіб приготування:
- Змішуємо яйця, цукор, молоко, розтоплене вершкове масло і додаємо борошно та соду. Готове тісто ділимо на 5 частин і кладемо у морозилку на 20 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Тісто з морозилки натираємо на тертку, присипаємо борошном, щоб не липло, через сито просіюємо залишки борошна, ставимо запікати 7-10 хвилин до золотистого кольору, іноді помішуючи грудочки.
- До запечених крихт додаємо згущене молоко, вершкове масло, мед, горіхи, ретельно перемішуємо і на плоскій тарілці формуємо гірку.
- Для глазурі всі компоненти змішуємо і доводимо до кипіння. Коли глазур трохи завмерла, поливаємо торт.
- Готовий торт відносимо у холодне місце для застигання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачне печиво на День святого Валентина. Цей десерт порадує ваших коханих.