Смак повертає в дитинство: як приготувати тертий пиріг, як у бабусі

Якщо хочете порадувати родину, цей десерт підійде ідеально

У кожного з нас зберігаються свої асоціації з дитинством, у тому числі смакові. Комусь мама готувала солодкий "Мурашник", а хтось любив бабусин пиріг з варенням. Назва останнього — "Віденське печиво", хоча багато хто знає цей десерт як тертий пиріг.

Рецептом "Віденського печива" (тертого пирога) ділиться фудблог victoriavalerievna в Інстаграм. Десерт неймовірно простий у приготуванні. Виходить смачним і точно кориснішим, ніж магазинна випічка з невідомим складом.

Рецепт бабусиного пирога з варенням

Інгредієнти:

вершкове масло — 200 г

яйця — 2 шт.

борошно — 400 + 30 г

цукор — 100 г

розпушувач — 1 ч. л.

сіль — щіпка

густе варення/джем — близько 370 г

Спосіб приготування:

Масло кімнатної температури збити з цукром, додати по одному яйцю і збити до однорідності. Потім додати борошно, що просіяно (400 г), розпушувач, сіль і замісити тісто. Відокремлюємо від тіста 1/4 частину і додаємо залишок борошна (30 г), забираємо в морозилку на 20 хвилин. Решту тіста розкочуємо на пергаменті в невеликий прямокутник, викладаємо варення/джем, формуємо маленькі бортики. Дістаємо маленький шматочок тіста і натираємо на великій тертці зверху варення. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

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