Відомий український десерт: простий рецепт львівського сирника, який під силу кожному (відео)

Випічка за цим рецептом здивує ніжністю смаку та легкістю текстури

Українська кухня багата на смачні страви, починаючи від традиційних вареників та закінчуючи розкішною випічкою. Львівський сирник посідає почесне місце у цьому ряду. Сирна випічка з ніжною текстурою не залишить байдужим нікого.

Простий рецепт львівського сирника розповідає фудблог kelbas_v в Інстаграм. Це одна з найзрозуміліших варіацій, яка допоможе приготувати знаменитий український десерт швидко і без зайвого клопоту.

Інгредієнти:

700 г кисломолочного сиру 5-9% жирності

100 г цукру

3 ст. л. манки

3 яйця (якщо домашній жирний сир, то можна без)

100 г вершкового масла

50 г родзинок

150 г чорного шоколаду для глазурі

Спосіб приготування:

Родзинки заливаємо окропом і залишаємо розбухати. Сир перетираємо через сито 2-3 рази або пробиваємо блендером близько 7-10 хвилин. Чим якісніше ви перетрете сир – тим щільнішим буде сирник. У перетертий сир додаємо цукор, манку, яйця. Перемішуємо, вливаємо тепло розтоплене вершкове масло, перемішуємо, додаємо родзинки без води, перемішуємо — сирне тісто готове. Форму для запікання (в рецепті використовується форма з параметрами 7х20х11 см) змащуємо залишками вершкового масла, посипаємо манкою. Викладаємо тісто, ретельно розрівнюємо масу і обережно трусимо форму, щоб прибрати бульбашки повітря. Відправляємо сирник запікатись у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину. Після цього обов’язково залишаємо сирник у формі, щоб він повністю охолонув. Ставимо на 4-8 годин у холодильник. Після можна залити смаколик розтопленим темним шоколадом, посипати подрібненим гарбузовим насінням (за бажанням).

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