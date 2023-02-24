Відомий український десерт: простий рецепт львівського сирника, який під силу кожному (відео)
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Випічка за цим рецептом здивує ніжністю смаку та легкістю текстури
Українська кухня багата на смачні страви, починаючи від традиційних вареників та закінчуючи розкішною випічкою. Львівський сирник посідає почесне місце у цьому ряду. Сирна випічка з ніжною текстурою не залишить байдужим нікого.
Простий рецепт львівського сирника розповідає фудблог kelbas_v в Інстаграм. Це одна з найзрозуміліших варіацій, яка допоможе приготувати знаменитий український десерт швидко і без зайвого клопоту.
Інгредієнти:
- 700 г кисломолочного сиру 5-9% жирності
- 100 г цукру
- 3 ст. л. манки
- 3 яйця (якщо домашній жирний сир, то можна без)
- 100 г вершкового масла
- 50 г родзинок
- 150 г чорного шоколаду для глазурі
Спосіб приготування:
- Родзинки заливаємо окропом і залишаємо розбухати.
- Сир перетираємо через сито 2-3 рази або пробиваємо блендером близько 7-10 хвилин. Чим якісніше ви перетрете сир – тим щільнішим буде сирник.
- У перетертий сир додаємо цукор, манку, яйця. Перемішуємо, вливаємо тепло розтоплене вершкове масло, перемішуємо, додаємо родзинки без води, перемішуємо — сирне тісто готове.
- Форму для запікання (в рецепті використовується форма з параметрами 7х20х11 см) змащуємо залишками вершкового масла, посипаємо манкою. Викладаємо тісто, ретельно розрівнюємо масу і обережно трусимо форму, щоб прибрати бульбашки повітря. Відправляємо сирник запікатись у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину.
- Після цього обов’язково залишаємо сирник у формі, щоб він повністю охолонув. Ставимо на 4-8 годин у холодильник.
- Після можна залити смаколик розтопленим темним шоколадом, посипати подрібненим гарбузовим насінням (за бажанням).
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