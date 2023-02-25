3 інгредієнти залишаються незмінними: як приготувати одеський форшмак за класичним рецептом

Без оселедця, яблук та білого хліба форшмак уже не той

У форшмаку, як і у борщу, немає канонічного рецепта — цю відому в усьому світі закуску готують по-різному. Але "столицею" цієї страви по праву вважають українську Одесу, а в рецептурі форшмаку обов’язково мають бути три інгредієнти: оселедець, яйця та білий хліб.

Ми пропонуємо приготувати варіант цієї закуски, на яку ви не витратите багато часу та сил. Рецептом класичного одеського форшмаку поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати одеський форшмак

Інгредієнти:

180 г оселедця

5 мл олії

6 г цибулі

10 г яблука (міцне та зелене)

20 мл вершків 35%

20 г білого хліба

1 яйце куряче

40 г кисломолочного сиру (м’якого)

5 мл яблучного оцту

20 мл вершкового масла (за бажанням)

Приготування:

Знімаємо з оселедця шкіру і видаляємо з риби кістки. Замочуємо білий хліб у вершках. Тим часом дуже дрібно нарізаємо оселедець, попередньо протерши рибу паперовим рушником. Відварене круто яйце нарізаємо так само як і оселедець. Повторюємо процедуру з яблуком та цибулею. Потім перемішуємо нарізані яйце, яблуко та цибулю в одній мисці з оселедцем. Розмоклий хліб трохи віджимаємо від вершків, подрібнюємо і відправляємо до основних інгредієнтів. Добре перемішуємо масу, заправляємо її кисломолочним сиром, яблучним оцтом і, за бажанням, вершковим маслом. Потім заправляємо олією і ще раз перемішуємо. Якщо потрібно, досолюємо.

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