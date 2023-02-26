Ніжні, повітряні і дуже смачні: рецепт пампушок з часником на сковороді
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Такі пампушки можна також готувати і в духовці
Смачні та пухкі пампушки, та ще й з часничком — це чудовий "компаньйон" до багатьох страв, а особливо до наваристого борщу з салом. Традиційно їх готують в духовці, але можна їх приготувати і на сковороді.
Рецептом ніжних, повітряних і неймовірно смачних пампушок поділився в своєму кулінарному блозі в Інстаграм фуд-блогер під ніком kuhari. Рецепт дуже простий, тож беріть на замітку.
Пампушки з часником: рецепт
Інгредієнти:
- Вода — 1/2 склянки
- Сіль — 1/2 чайних ложки
- Цукор — 1/2 чайних ложки
- Дріжджі — 1 чайна ложка(сухі)
- Борошно — 1-1/2 склянки
- Масло рослинне — 50 мл
- Кріп — 1 пучок
- Часник — 1 зубчик
Спосіб приготування:
- Влийте теплу воду в миску, додайте дріжджі. Додайте сіль і цукор. Перемішайте і влийте 20 мл. рослинної олії.
- Додайте борошно і замісіть тісто.
- Залиште тісто на 40 хвилин, потім обімніть його і сформуйте пампушки.
- Часник видавіть в миску, додайте подрібнений кріп, влийте 20 мл. рослинної олії, перемішайте.
- Пампушки викладіть на розігріту сковороду з рослинним маслом. Смажте їх на помірному вогні по 1 хвилині з кожної сторони.
- Викладіть пампушки на блюдо і змастіть їх часниково-кроповим соусом.
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