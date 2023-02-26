Ніжні, повітряні і дуже смачні: рецепт пампушок з часником на сковороді

Такі пампушки можна також готувати і в духовці

Смачні та пухкі пампушки, та ще й з часничком — це чудовий "компаньйон" до багатьох страв, а особливо до наваристого борщу з салом. Традиційно їх готують в духовці, але можна їх приготувати і на сковороді.

Рецептом ніжних, повітряних і неймовірно смачних пампушок поділився в своєму кулінарному блозі в Інстаграм фуд-блогер під ніком kuhari. Рецепт дуже простий, тож беріть на замітку.

Пампушки з часником: рецепт

Інгредієнти:

Вода — 1/2 склянки

Сіль — 1/2 чайних ложки

Цукор — 1/2 чайних ложки

Дріжджі — 1 чайна ложка(сухі)

Борошно — 1-1/2 склянки

Масло рослинне — 50 мл

Кріп — 1 пучок

Часник — 1 зубчик

Спосіб приготування:

Влийте теплу воду в миску, додайте дріжджі. Додайте сіль і цукор. Перемішайте і влийте 20 мл. рослинної олії. Додайте борошно і замісіть тісто. Залиште тісто на 40 хвилин, потім обімніть його і сформуйте пампушки. Часник видавіть в миску, додайте подрібнений кріп, влийте 20 мл. рослинної олії, перемішайте. Пампушки викладіть на розігріту сковороду з рослинним маслом. Смажте їх на помірному вогні по 1 хвилині з кожної сторони. Викладіть пампушки на блюдо і змастіть їх часниково-кроповим соусом.

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