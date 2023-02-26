Перед ароматом цих булочок не встоїть ніхто: простий рецепт пишних та смачних синабонів
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Приготувати популярну американську випічку дуже просто
Жодне печиво з магазину не замінить смак домашньої випічки, чи то бабусині рогалики, чи то вишукані булочки-синнабони. Cinnabon – це популярна мережа пекарень, фірмові булочки якої полюбилися давно за межами США. Приготувати таку випічку можна й у домашніх умовах.
Синнабони виходять смачними та м’якими, а їхній аромат не залишає байдужим нікого. Простий рецепт булочок-синнабонів розповідає victoriavalerievna в Інстаграм.
Рецепт булочок Cinnabon
Інгредієнти:
Тісто:
- молоко — 250 мл
- борошно — 600 г
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 60 г
- дріжджі — 7 г
- цукор — 100 г
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- сіль — щіпка
Начинка:
- коричневий цукор — 130 г
- кориця — 2-3 ч. л.
- вершкове масло — 50 г
Крем:
- вершковий сир — 200 г
- вершкове масло — 30 г
- цукрова пудра — 100 г
Спосіб приготування:
- У тепле молоко вводимо дріжджі та 1 ч. л. цукру, накриваємо плівкою та залишаємо на 5 хвилин.
- Збиваємо яйця з ванільним і звичайним цукром, додаємо сіль і розтоплене вершкове масло, що остигло, перемішуємо до однорідності. Потім туди ж додаємо молоко із дріжджами, перемішуємо.
- Просіюємо борошно і замішуємо тісто, накриваємо плівкою, ставимо в тепле місце приблизно на 1,5-2 години.
- Поки тісто підходить: змішуємо цукор з корицею та розтоплюємо масло для начинки.
- Тісто, що підійшло, тонко розкочуємо в прямокутник і змащуємо маслом, посипаємо цукром з корицею і далі згортаємо в довгий рулет, який потім нарізаємо на шматочки (близько 3,5 см).
- Викладаємо у форму трохи на відстані один від одної зрізом до верху булочки, накриваємо рушником і залишаємо в теплі на 30 хвилин. Потім ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин до сухої зубочистки.
- Для крему збиваємо вершковий сир, розм’якшене масло та цукрову пудру, змащуємо кремом теплі булочки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пишних і дуже ніжних оладок без борошна. А ще ми розповідали, як приготувати ароматні шоколадні трюфелі за бабусиним рецептом.