Перед ароматом цих булочок не встоїть ніхто: простий рецепт пишних та смачних синабонів

Приготувати популярну американську випічку дуже просто

Жодне печиво з магазину не замінить смак домашньої випічки, чи то бабусині рогалики, чи то вишукані булочки-синнабони. Cinnabon – це популярна мережа пекарень, фірмові булочки якої полюбилися давно за межами США. Приготувати таку випічку можна й у домашніх умовах.

Синнабони виходять смачними та м’якими, а їхній аромат не залишає байдужим нікого. Простий рецепт булочок-синнабонів розповідає victoriavalerievna в Інстаграм.

Рецепт булочок Cinnabon

Інгредієнти:

Тісто:

молоко — 250 мл

борошно — 600 г

яйця — 2 шт.

вершкове масло — 60 г

дріжджі — 7 г

цукор — 100 г

ванільний цукор — 1 ч. л.

сіль — щіпка

Начинка:

коричневий цукор — 130 г

кориця — 2-3 ч. л.

вершкове масло — 50 г

Крем:

вершковий сир — 200 г

вершкове масло — 30 г

цукрова пудра — 100 г

Спосіб приготування:

У тепле молоко вводимо дріжджі та 1 ч. л. цукру, накриваємо плівкою та залишаємо на 5 хвилин. Збиваємо яйця з ванільним і звичайним цукром, додаємо сіль і розтоплене вершкове масло, що остигло, перемішуємо до однорідності. Потім туди ж додаємо молоко із дріжджами, перемішуємо. Просіюємо борошно і замішуємо тісто, накриваємо плівкою, ставимо в тепле місце приблизно на 1,5-2 години. Поки тісто підходить: змішуємо цукор з корицею та розтоплюємо масло для начинки. Тісто, що підійшло, тонко розкочуємо в прямокутник і змащуємо маслом, посипаємо цукром з корицею і далі згортаємо в довгий рулет, який потім нарізаємо на шматочки (близько 3,5 см). Викладаємо у форму трохи на відстані один від одної зрізом до верху булочки, накриваємо рушником і залишаємо в теплі на 30 хвилин. Потім ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин до сухої зубочистки. Для крему збиваємо вершковий сир, розм’якшене масло та цукрову пудру, змащуємо кремом теплі булочки.

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