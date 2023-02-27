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Смачний десерт до чаю за 15 хвилин: рецепт ароматних бананових кексів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Бананові кекси - рецепт Новина оновлена 27 лютого 2023, 15:55
Бананові кекси - рецепт. Фото pexels.com

Всім любителям бананів присвячується

Необов’язково відправлятись у магазин, щоб купити "щось смачненьке" до чаю, адже це "щось" можна легко приготувати самостійно. Це може бути простий тертий пиріг, як у бабусі, або незвичайні бананові кекси. Варто зазначити, що банани, на відміну від більшості фруктів, прекрасно підходять для додавання прямо в тісто, тому приготування пройде набагато швидше.

Рецепт ми знайшли в кулінарному блозі в Інстаграм kuhari.com.ua. Відмічається, що бананові кексики за цим рецептом мають виразний аромат бананів, ніжну текстуру і приємний смак. Обов’язково спробуйте приготувати!

Бананові кекси: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно — 3 склянки
  • Розпушувач — 2 чайних ложки
  • Сіль — 1 чайна ложка
  • Мускатний горіх — 0,5 чайних ложки
  • Вершкове масло — 1 склянка
  • Цукор — 1 склянка
  • Яйця — 3 штуки
  • Ванільний екстракт — 1 ст. ложка
  • Банани — 4 штуки

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти. Розтопіть вершкове масло і дайте йому злегка охолонути.
  2. У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, мускатний горіх, корицю і сіль. Перемішайте і відставте в сторону.
  3. В окремій мисці збийте яйця, цукор, ванільну есенцію і розтоплене тепле вершкове масло. Можете збити міксером або віночком до однорідності.
  4. Потім до яєць додайте банани подрібнені і перемішайте гарненько. Потім поступово додайте сухі інгредієнти, замісіть тісто.
  5. Форми для кексів застеліть пергаментом або вставте спеціальні паперові формочки.
  6. Заповніть формочки на дві третини і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин.
  7. Готові бананові кексики можете подавати відразу або дати їм повністю охолонути — вони гарні в будь-якому вигляді.

Раніше ми розповідали, як приготувати медівник із дитинства. Такий ароматний пиріг із медом нікого не залишить байдужим, зате готується дуже просто і завдяки кільком "секретам", вийде з першого разу.

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#Рецепт #Кекс