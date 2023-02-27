Смачний десерт до чаю за 15 хвилин: рецепт ароматних бананових кексів

Всім любителям бананів присвячується

Необов’язково відправлятись у магазин, щоб купити "щось смачненьке" до чаю, адже це "щось" можна легко приготувати самостійно. Це може бути простий тертий пиріг, як у бабусі, або незвичайні бананові кекси. Варто зазначити, що банани, на відміну від більшості фруктів, прекрасно підходять для додавання прямо в тісто, тому приготування пройде набагато швидше.

Рецепт ми знайшли в кулінарному блозі в Інстаграм kuhari.com.ua. Відмічається, що бананові кексики за цим рецептом мають виразний аромат бананів, ніжну текстуру і приємний смак. Обов’язково спробуйте приготувати!

Бананові кекси: рецепт

Інгредієнти:

Борошно — 3 склянки

Розпушувач — 2 чайних ложки

Сіль — 1 чайна ложка

Мускатний горіх — 0,5 чайних ложки

Вершкове масло — 1 склянка

Цукор — 1 склянка

Яйця — 3 штуки

Ванільний екстракт — 1 ст. ложка

Банани — 4 штуки

Спосіб приготування:

Підготуйте інгредієнти. Розтопіть вершкове масло і дайте йому злегка охолонути. У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, мускатний горіх, корицю і сіль. Перемішайте і відставте в сторону. В окремій мисці збийте яйця, цукор, ванільну есенцію і розтоплене тепле вершкове масло. Можете збити міксером або віночком до однорідності. Потім до яєць додайте банани подрібнені і перемішайте гарненько. Потім поступово додайте сухі інгредієнти, замісіть тісто. Форми для кексів застеліть пергаментом або вставте спеціальні паперові формочки. Заповніть формочки на дві третини і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин. Готові бананові кексики можете подавати відразу або дати їм повністю охолонути — вони гарні в будь-якому вигляді.

Раніше ми розповідали, як приготувати медівник із дитинства. Такий ароматний пиріг із медом нікого не залишить байдужим, зате готується дуже просто і завдяки кільком "секретам", вийде з першого разу.