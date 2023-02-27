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Замішувати тісто не потрібно: рецепт приголомшливого яблучного пирога без яєць (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Яблучний пиріг – улюблена багатьма випічка Новина оновлена 27 лютого 2023, 22:08
Яблучний пиріг – улюблена багатьма випічка. Фото Freepik

Простіше за цей рецепт не знайти, хоча пиріг з яблуками виходить неймовірно смачним

Якщо хочеться приготувати щось смачне до чаю, але зайвого часу немає, варіант насипного пирога ідеальний для вас. З яблуками можна зробити не тільки традиційну шарлотку, а й не менш просту у виконанні випічку.

Простий рецепт насипного яблучного пирога розповідає фудблог iren.lazun в Інстаграм. Бонус цієї кулінарної ідеї полягає в тому, що вам не знадобляться яйця. Більше того, навіть не доведеться замішувати тісто.

Рецепт яблучного пирога без яєць

Інгредієнти:

  • Яблука – 1,5 кг неочищених (тертих – 1200 г)
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Борошно – 1 ст. (140 г)
  • Цукор – 3/4 ст. (140 г)
  • Манка – 1 ст. (160 г)
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 упак. 16 г
  • Вершкове масло – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо всі сухі інгредієнти: манку, борошно, цукор, ванільний цукор та розпушувач. Тісто готове.
  2. Яблука натерти на тертці. Можна попередньо почистити (за бажанням). Додати корицю і перемішати.
  3. Форму для випічки застелити пергаментним папером і змастити вершковим маслом.
  4. Тісто поділити на чотири частини. Першим викласти шар тіста (кожен шар виходить по 4 ст. л. з гіркою), на нього укласти яблучний шар, потім знову сухе тісто та шар натертих яблук. Останнім укласти шар тіста й натерти на нього заморожене вершкове масло.
  5. Ставимо випікати у холодну духовку при 170 градусах на 55-60 хвилин.
  6. Подаємо та розрізаємо повністю охолодженим.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматних бананових кексів. А також ми розповідали, як приготувати пишний пиріг на кефірі за маминим рецептом.

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#Рецепт #Пиріг #Яблучний пиріг