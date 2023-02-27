Замішувати тісто не потрібно: рецепт приголомшливого яблучного пирога без яєць (відео)
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Простіше за цей рецепт не знайти, хоча пиріг з яблуками виходить неймовірно смачним
Якщо хочеться приготувати щось смачне до чаю, але зайвого часу немає, варіант насипного пирога ідеальний для вас. З яблуками можна зробити не тільки традиційну шарлотку, а й не менш просту у виконанні випічку.
Простий рецепт насипного яблучного пирога розповідає фудблог iren.lazun в Інстаграм. Бонус цієї кулінарної ідеї полягає в тому, що вам не знадобляться яйця. Більше того, навіть не доведеться замішувати тісто.
Рецепт яблучного пирога без яєць
Інгредієнти:
- Яблука – 1,5 кг неочищених (тертих – 1200 г)
- Кориця – 1 ч. л.
- Борошно – 1 ст. (140 г)
- Цукор – 3/4 ст. (140 г)
- Манка – 1 ст. (160 г)
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 упак. 16 г
- Вершкове масло – 100 г
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти: манку, борошно, цукор, ванільний цукор та розпушувач. Тісто готове.
- Яблука натерти на тертці. Можна попередньо почистити (за бажанням). Додати корицю і перемішати.
- Форму для випічки застелити пергаментним папером і змастити вершковим маслом.
- Тісто поділити на чотири частини. Першим викласти шар тіста (кожен шар виходить по 4 ст. л. з гіркою), на нього укласти яблучний шар, потім знову сухе тісто та шар натертих яблук. Останнім укласти шар тіста й натерти на нього заморожене вершкове масло.
- Ставимо випікати у холодну духовку при 170 градусах на 55-60 хвилин.
- Подаємо та розрізаємо повністю охолодженим.
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