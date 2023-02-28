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Що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим: незвичайний рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Пишний бісквіт приготувати дуже просто Новина оновлена 28 лютого 2023, 15:21
Пишний бісквіт приготувати дуже просто. Фото Смачно24

Бісквіт стане чудовою основою для торта

У кожного кулінара є свої секрети приготування бісквіту. Щоб корж вийшов ідеальним, спробуйте додати до нього карамель. З цим інгредієнтом бісквіт вийде пишним і м’яким і не буде кришиться.

Простий рецепт бісквіту з карамеллю розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Таке тісто відмінно підійде для різних тортів та десертів.

Рецепт бісквіту

Інгредієнти:

  • 5 штук. яєць
  • 150 г цукру
  • 2 ст. л. солоної карамелі
  • 20 г кукурудзяного крохмалю
  • 0,5 ч. л. розпушувачу
  • 130 г борошна

Спосіб приготування:

  1. Яйця починаємо збивати на середній швидкості. У 2-3 етапи додаємо цукор і далі збиваємо на високій швидкості 4-5 хвилин до білої пишної маси.
  2. Додаємо карамель та збиваємо 30 секунд.
  3. Просіюємо борошно, крохмаль і розпушувач у два етапи.
  4. Злегка перемішуємо (знизу догори) до однорідності.
  5. Запікаємо в розігрітій духовці при 160 градусах 40-50 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою).
  6. Готовий бісквіт виймаємо з форми і даємо охолонути. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години (бажано на ніч).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної сирної ватрушки, такі готували наші бабусі у дитинстві. А також ми розповідали, як приготувати піцу на сковороді.

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#Рецепт #Бісквіт