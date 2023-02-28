Що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим: незвичайний рецепт

Бісквіт стане чудовою основою для торта

У кожного кулінара є свої секрети приготування бісквіту. Щоб корж вийшов ідеальним, спробуйте додати до нього карамель. З цим інгредієнтом бісквіт вийде пишним і м’яким і не буде кришиться.

Простий рецепт бісквіту з карамеллю розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Таке тісто відмінно підійде для різних тортів та десертів.

Рецепт бісквіту

Інгредієнти:

5 штук. яєць

150 г цукру

2 ст. л. солоної карамелі

20 г кукурудзяного крохмалю

0,5 ч. л. розпушувачу

130 г борошна

Спосіб приготування:

Яйця починаємо збивати на середній швидкості. У 2-3 етапи додаємо цукор і далі збиваємо на високій швидкості 4-5 хвилин до білої пишної маси. Додаємо карамель та збиваємо 30 секунд. Просіюємо борошно, крохмаль і розпушувач у два етапи. Злегка перемішуємо (знизу догори) до однорідності. Запікаємо в розігрітій духовці при 160 градусах 40-50 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою). Готовий бісквіт виймаємо з форми і даємо охолонути. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години (бажано на ніч).

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