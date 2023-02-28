Що додати в тісто, щоб бісквіт вийшов смачнішим: незвичайний рецепт
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Бісквіт стане чудовою основою для торта
У кожного кулінара є свої секрети приготування бісквіту. Щоб корж вийшов ідеальним, спробуйте додати до нього карамель. З цим інгредієнтом бісквіт вийде пишним і м’яким і не буде кришиться.
Простий рецепт бісквіту з карамеллю розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Таке тісто відмінно підійде для різних тортів та десертів.
Рецепт бісквіту
Інгредієнти:
- 5 штук. яєць
- 150 г цукру
- 2 ст. л. солоної карамелі
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 0,5 ч. л. розпушувачу
- 130 г борошна
Спосіб приготування:
- Яйця починаємо збивати на середній швидкості. У 2-3 етапи додаємо цукор і далі збиваємо на високій швидкості 4-5 хвилин до білої пишної маси.
- Додаємо карамель та збиваємо 30 секунд.
- Просіюємо борошно, крохмаль і розпушувач у два етапи.
- Злегка перемішуємо (знизу догори) до однорідності.
- Запікаємо в розігрітій духовці при 160 градусах 40-50 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою).
- Готовий бісквіт виймаємо з форми і даємо охолонути. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години (бажано на ніч).
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