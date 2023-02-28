Найпростіший і найвдаліший рецепт тіста для піци: випічка з’їдається за секунди

Приготувати смачну піцу можна легко в домашніх умовах

Кожна сім’я має свій рецепт домашньої піци. Хтось любить пишне тісто, а комусь подобається тонке. Багато ж хто в пошуку золотої середини. Ідеальним виходить тісто для піци на основі сухих дріжджів.

Найпростіший і найвдаліший рецепт тіста для піци опублікував фудблог victoriavalerievna в Інстаграм. Страва приємно здивує ароматом, а тісто стане смачною основою для вашої улюбленої начинки.

Рецепт піци

Інгредієнти:

Тепла вода — 125 мл

Борошно — близько 180 г

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Оливкова олія — 1 ст. л.

Дрібка солі, мелений перець, приправи

Томатний соус

Начинка за смаком

Спосіб приготування:

У теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо сіль, оливкову олію і борошно, що просіяно. Замішуємо ніжне та м’яке тісто. Накриваємо плівкою і ставимо підходити приблизно на 30 хвилин у тепле місце. Тісто, що підійшло, розкочуємо на поверхні з пергаментом, злегка присипаним борошном (руки теж можна трохи змастити оливковою олією). Формуємо бортики (в бортики за бажанням додавайте сир), проколюємо вилкою всю поверхню піци, змащуємо томатним соусом (в нього можна додати порізаний базилік і улюблені приправи) і викладаємо начинку за смаком. Зверху присипте меленим перцем та приправами. Ставимо на 20-25 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів. Дістаємо, прикрашаємо зеленню.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пампушок із часником, які готуються на сковороді. Там же, до речі, можна посмажити і смачну піцу.