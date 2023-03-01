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Дуже легкий рецепт приголомшливого десерту без випічки: готується просто та швидко (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Простий в приготуванні десерт з печивом Новина оновлена 01 березня 2023, 14:35
Простий в приготуванні десерт з печивом. Фото svitreceptiv.com

Такий торт сподобається і дітям, і дорослим

Якщо немає часу на випікання торту, то ідея з десертом без випічки – ваш вибір. Замість тіста використовуйте печиво, доповнивши ніжним кремом. У такому разі вам навіть не знадобиться плита чи духовка.

Простий рецепт десерту без випічки розповідає фудблог iriska_dimitrova в Інстаграмі. Текстура торта виходить смачною, легкою та ніжною.

Рецепт десерту з печива з кремом та бананом

Інгредієнти:

  • хрумке шоколадне печиво
  • 500 г сметани (20%)
  • 90 г цукрової пудри
  • 1 банан
  • Какао

Спосіб приготування:

  1. Віночком змішати сметану із цукровою пудрою.
  2. Сформуйте десерт із шарів у такій послідовності: пара ложок крему на дно форми, печиво, крем, кружечки банана. Потім чергуйте шар печива з бананом і без банана, перемазуючи кремом.
  3. Зверху присипати какао.
  4. Накриваємо масу кришкою або плівкою і ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб десерт просочився.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пончиків, які виходять повітряними та м’якими. А ще ми розповідали, як приготувати ароматні бананові кекси до чаю за 15 хвилин.

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#Рецепт #Десерт