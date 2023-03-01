Дуже легкий рецепт приголомшливого десерту без випічки: готується просто та швидко (відео)

Такий торт сподобається і дітям, і дорослим

Якщо немає часу на випікання торту, то ідея з десертом без випічки – ваш вибір. Замість тіста використовуйте печиво, доповнивши ніжним кремом. У такому разі вам навіть не знадобиться плита чи духовка.

Простий рецепт десерту без випічки розповідає фудблог iriska_dimitrova в Інстаграмі. Текстура торта виходить смачною, легкою та ніжною.

Рецепт десерту з печива з кремом та бананом

Інгредієнти:

хрумке шоколадне печиво

500 г сметани (20%)

90 г цукрової пудри

1 банан

Какао

Спосіб приготування:

Віночком змішати сметану із цукровою пудрою. Сформуйте десерт із шарів у такій послідовності: пара ложок крему на дно форми, печиво, крем, кружечки банана. Потім чергуйте шар печива з бананом і без банана, перемазуючи кремом. Зверху присипати какао. Накриваємо масу кришкою або плівкою і ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб десерт просочився.

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