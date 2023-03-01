Дуже легкий рецепт приголомшливого десерту без випічки: готується просто та швидко (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий торт сподобається і дітям, і дорослим
Якщо немає часу на випікання торту, то ідея з десертом без випічки – ваш вибір. Замість тіста використовуйте печиво, доповнивши ніжним кремом. У такому разі вам навіть не знадобиться плита чи духовка.
Простий рецепт десерту без випічки розповідає фудблог iriska_dimitrova в Інстаграмі. Текстура торта виходить смачною, легкою та ніжною.
Рецепт десерту з печива з кремом та бананом
Інгредієнти:
- хрумке шоколадне печиво
- 500 г сметани (20%)
- 90 г цукрової пудри
- 1 банан
- Какао
Спосіб приготування:
- Віночком змішати сметану із цукровою пудрою.
- Сформуйте десерт із шарів у такій послідовності: пара ложок крему на дно форми, печиво, крем, кружечки банана. Потім чергуйте шар печива з бананом і без банана, перемазуючи кремом.
- Зверху присипати какао.
- Накриваємо масу кришкою або плівкою і ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб десерт просочився.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пончиків, які виходять повітряними та м’якими. А ще ми розповідали, як приготувати ароматні бананові кекси до чаю за 15 хвилин.