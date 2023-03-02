Чудовий шоколадний торт, який готується на сковороді: десерт тане у роті (відео)

М’які коржі торта ідеально поєднуються з ніжним кремом

На сковороді можна смажити не лише рум’яні млинці, а й тісто для повноцінного десерту. Шикарний торт із повітряних коржів і ніжного крему ви зможете приготувати без використання духовки.

Простим рецептом шоколадного торта, що готується на сковороді, ділиться фудблог iriska_dimitrova в Інстаграм. Такий десерт ви зможете подати на святковий стіл, а у розрізі випічка має особливо ефектний вигляд.

Рецепт торта на сковороді

Інгредієнти:

5 яєць

160 г цукру

2 пакетики ванільного цукру

50 мл олії

1,5 ч. л. розпушувача

50 г какао

150 г борошна

60-70 мл окропу

Крем:

400 г сметани 20%

300 г вареного згущеного молока

20 загусник для вершків

Сироп:

6 ст. л. води

4 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо 3-5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо. Борошно змішуємо з какао та розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо та вливаємо окріп. Замішуємо тісто. Випікаємо коржі на змащеній олією сковороді на малому вогні під кришкою з обох боків. Періодично витираємо конденсат із кришки. Готуємо сироп для просочення: цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо. Для крему сметану змішуємо зі згущеним молоком, додаємо загусник до вершків і змішуємо до загусання. Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему та прикрашаємо крихтою печива. Залишаємо мінімум на 5-6 годин у холодильнику, краще – на ніч.

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