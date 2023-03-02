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Чудовий шоколадний торт, який готується на сковороді: десерт тане у роті (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Для приготування торта не завжди потрібна духовка Новина оновлена 02 березня 2023, 15:09
Для приготування торта не завжди потрібна духовка. Фото Getty Images

М’які коржі торта ідеально поєднуються з ніжним кремом

На сковороді можна смажити не лише рум’яні млинці, а й тісто для повноцінного десерту. Шикарний торт із повітряних коржів і ніжного крему ви зможете приготувати без використання духовки.

Простим рецептом шоколадного торта, що готується на сковороді, ділиться фудблог iriska_dimitrova в Інстаграм. Такий десерт ви зможете подати на святковий стіл, а у розрізі випічка має особливо ефектний вигляд.

Рецепт торта на сковороді

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 160 г цукру
  • 2 пакетики ванільного цукру
  • 50 мл олії
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 50 г какао
  • 150 г борошна
  • 60-70 мл окропу

Крем:

  • 400 г сметани 20%
  • 300 г вареного згущеного молока
  • 20 загусник для вершків

Сироп:

  • 6 ст. л. води
  • 4 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо 3-5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо. Борошно змішуємо з какао та розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо та вливаємо окріп. Замішуємо тісто.
  2. Випікаємо коржі на змащеній олією сковороді на малому вогні під кришкою з обох боків. Періодично витираємо конденсат із кришки.
  3. Готуємо сироп для просочення: цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
  4. Для крему сметану змішуємо зі згущеним молоком, додаємо загусник до вершків і змішуємо до загусання.
  5. Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему та прикрашаємо крихтою печива.
  6. Залишаємо мінімум на 5-6 годин у холодильнику, краще – на ніч.

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#Рецепт #Торт