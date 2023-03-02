Чудовий шоколадний торт, який готується на сковороді: десерт тане у роті (відео)
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М’які коржі торта ідеально поєднуються з ніжним кремом
На сковороді можна смажити не лише рум’яні млинці, а й тісто для повноцінного десерту. Шикарний торт із повітряних коржів і ніжного крему ви зможете приготувати без використання духовки.
Простим рецептом шоколадного торта, що готується на сковороді, ділиться фудблог iriska_dimitrova в Інстаграм. Такий десерт ви зможете подати на святковий стіл, а у розрізі випічка має особливо ефектний вигляд.
Рецепт торта на сковороді
Інгредієнти:
- 5 яєць
- 160 г цукру
- 2 пакетики ванільного цукру
- 50 мл олії
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 50 г какао
- 150 г борошна
- 60-70 мл окропу
Крем:
- 400 г сметани 20%
- 300 г вареного згущеного молока
- 20 загусник для вершків
Сироп:
- 6 ст. л. води
- 4 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо 3-5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо. Борошно змішуємо з какао та розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо та вливаємо окріп. Замішуємо тісто.
- Випікаємо коржі на змащеній олією сковороді на малому вогні під кришкою з обох боків. Періодично витираємо конденсат із кришки.
- Готуємо сироп для просочення: цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
- Для крему сметану змішуємо зі згущеним молоком, додаємо загусник до вершків і змішуємо до загусання.
- Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему та прикрашаємо крихтою печива.
- Залишаємо мінімум на 5-6 годин у холодильнику, краще – на ніч.
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