Як приготувати найпухкіші круасани з вишнями: дуже простий рецепт (відео)
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Дріжджі — це 99% успіху в дріжджовій випічці
Ця випічка готується із простих інгредієнтів, вони виходять бюджетними, ніжними і дуже пухкими, ніби справжні французські круасани!
Рецептом круасанів з вишнями із дріжджового тіста поділилась українська фудблогерка Анна. Такі булочки порадують як близьких, так і друзів.
Як приготувати круасани з вишнями
Інгредієнти на 12 булочок:
- 350 г борошна
- 50 мл води
- 100 мл молока
- 1 яйце
- 7 г сухих дріжджів
- 40 г цукру
- 5 г солі
- 1 пачка ванільного цукру
- 50 г м’якого вершкового масла
- жовток для змазування
Для начинки:
- 200 г вишень
- 50 г цукру
- 15 г крохмалю,
- 50-70 мл води
Приготування:
- Начинку готуємо заздалегідь, об‘єднуємо всі інгредієнти, кип‘ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо.
- Окремо з‘єднуємо всі сухі інгредієнти і вологі (борошно обов’язково просіюємо). Об‘єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин.
- Додаємо до тіста м‘яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості приблизно 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину.
- Ділимо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки як на відео нижче. Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак.
- Булочки залишаємо підходити на 1 годину.
- Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2.
- Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин. Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.
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