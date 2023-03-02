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Як приготувати найпухкіші круасани з вишнями: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Пухкі круасани з вишнями Новина оновлена 02 березня 2023, 19:35
Пухкі круасани з вишнями. Фото 1000.menu

Дріжджі — це 99% успіху в дріжджовій випічці

Ця випічка готується із простих інгредієнтів, вони виходять бюджетними, ніжними і дуже пухкими, ніби справжні французські круасани!

Рецептом круасанів з вишнями із дріжджового тіста поділилась українська фудблогерка Анна. Такі булочки порадують як близьких, так і друзів.

Як приготувати круасани з вишнями

Інгредієнти на 12 булочок:

  • 350 г борошна
  • 50 мл води
  • 100 мл молока
  • 1 яйце
  • 7 г сухих дріжджів
  • 40 г цукру
  • 5 г солі
  • 1 пачка ванільного цукру
  • 50 г м’якого вершкового масла
  • жовток для змазування

Для начинки:

  • 200 г вишень
  • 50 г цукру
  • 15 г крохмалю,
  • 50-70 мл води

Приготування:

  1. Начинку готуємо заздалегідь, об‘єднуємо всі інгредієнти, кип‘ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо.
  2. Окремо з‘єднуємо всі сухі інгредієнти і вологі (борошно обов’язково просіюємо). Об‘єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин.
  3. Додаємо до тіста м‘яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості приблизно 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину.
  4. Ділимо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки як на відео нижче. Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак.
  5. Булочки залишаємо підходити на 1 годину.
  6. Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2.
  7. Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин. Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати знаменитий львівський сирник. Представляємо варіант старовинного рецепта десерту, серед інгредієнтів якого є варена картопля.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Випічка #Круасани