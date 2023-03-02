Як приготувати найпухкіші круасани з вишнями: дуже простий рецепт (відео)

Дріжджі — це 99% успіху в дріжджовій випічці

Ця випічка готується із простих інгредієнтів, вони виходять бюджетними, ніжними і дуже пухкими, ніби справжні французські круасани!

Рецептом круасанів з вишнями із дріжджового тіста поділилась українська фудблогерка Анна. Такі булочки порадують як близьких, так і друзів.

Як приготувати круасани з вишнями

Інгредієнти на 12 булочок:

350 г борошна

50 мл води

100 мл молока

1 яйце

7 г сухих дріжджів

40 г цукру

5 г солі

1 пачка ванільного цукру

50 г м’якого вершкового масла

жовток для змазування

Для начинки:

200 г вишень

50 г цукру

15 г крохмалю,

50-70 мл води

Приготування:

Начинку готуємо заздалегідь, об‘єднуємо всі інгредієнти, кип‘ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо. Окремо з‘єднуємо всі сухі інгредієнти і вологі (борошно обов’язково просіюємо). Об‘єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин. Додаємо до тіста м‘яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості приблизно 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину. Ділимо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки як на відео нижче. Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак. Булочки залишаємо підходити на 1 годину. Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2. Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин. Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.

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