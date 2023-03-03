Простий рецепт найсмачнішого медовика: такий торт готували наші мами (відео)
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Домашній медовик іноді називають тортом-рижиком
З дитинства ми запам’ятовуємо смаки фірмових страв наших мам, особливо якщо йдеться про десерти. Хтось любив торт "Мурашник", а в інших сім’ях на свята готували медовик (деякі ще називають його "рижик").
Простий рецепт медовика публікує фублогерка Емілія Євтушенко в Інстаграм. М’які коржі ідеально поєднуються з ніжним кремом. Смак цього торта поверне вас у дитинство.
Рецепт медовика
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 100 г вершкового масла з холодильника
- 150 г меду
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. соди
- 50 мл молока
- 150 г цукру
Крем:
- 150 г мелених горіхів
- 80 г цукру
- 500-600 г сметани
Спосіб приготування:
- Борошно розтираємо з вершковим маслом, додаємо яйце, мед, цукор.
- Молоко підігріваємо та додаємо соду. Коли вступлять у реакцію, додаємо до нашого майбутнього тіста, добре вимішуємо.
- Тісто ділимо на чотири рівні частини. Кожну частину розкочуємо та випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин.
- Готуємо крем. Сметану змішуємо з цукром та подрібненими горіхами.
- Змащуємо коржі та даємо настоятися кілька годин.
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