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Простий рецепт найсмачнішого медовика: такий торт готували наші мами (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
М’які коржі з ніжним кремом – ідеальна комбінація Новина оновлена 03 березня 2023, 11:54
М’які коржі з ніжним кремом – ідеальна комбінація. Фото Freepik

Домашній медовик іноді називають тортом-рижиком

З дитинства ми запам’ятовуємо смаки фірмових страв наших мам, особливо якщо йдеться про десерти. Хтось любив торт "Мурашник", а в інших сім’ях на свята готували медовик (деякі ще називають його "рижик").

Простий рецепт медовика публікує фублогерка Емілія Євтушенко в Інстаграм. М’які коржі ідеально поєднуються з ніжним кремом. Смак цього торта поверне вас у дитинство.

Рецепт медовика

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 100 г вершкового масла з холодильника
  • 150 г меду
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. соди
  • 50 мл молока
  • 150 г цукру

Крем:

  • 150 г мелених горіхів
  • 80 г цукру
  • 500-600 г сметани

Спосіб приготування:

  1. Борошно розтираємо з вершковим маслом, додаємо яйце, мед, цукор.
  2. Молоко підігріваємо та додаємо соду. Коли вступлять у реакцію, додаємо до нашого майбутнього тіста, добре вимішуємо.
  3. Тісто ділимо на чотири рівні частини. Кожну частину розкочуємо та випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин.
  4. Готуємо крем. Сметану змішуємо з цукром та подрібненими горіхами.
  5. Змащуємо коржі та даємо настоятися кілька годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, що готується на сковороді. А ще ми розповідали, як приготувати легкий десерт із бананом без випічки.

Теги:
#Рецепт #Торт #Медовик