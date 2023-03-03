Простий рецепт найсмачнішого медовика: такий торт готували наші мами (відео)

Домашній медовик іноді називають тортом-рижиком

З дитинства ми запам’ятовуємо смаки фірмових страв наших мам, особливо якщо йдеться про десерти. Хтось любив торт "Мурашник", а в інших сім’ях на свята готували медовик (деякі ще називають його "рижик").

Простий рецепт медовика публікує фублогерка Емілія Євтушенко в Інстаграм. М’які коржі ідеально поєднуються з ніжним кремом. Смак цього торта поверне вас у дитинство.

Рецепт медовика

Інгредієнти:

500 г борошна

100 г вершкового масла з холодильника

150 г меду

1 яйце

0,5 ч. л. соди

50 мл молока

150 г цукру

Крем:

150 г мелених горіхів

80 г цукру

500-600 г сметани

Спосіб приготування:

Борошно розтираємо з вершковим маслом, додаємо яйце, мед, цукор. Молоко підігріваємо та додаємо соду. Коли вступлять у реакцію, додаємо до нашого майбутнього тіста, добре вимішуємо. Тісто ділимо на чотири рівні частини. Кожну частину розкочуємо та випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин. Готуємо крем. Сметану змішуємо з цукром та подрібненими горіхами. Змащуємо коржі та даємо настоятися кілька годин.

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