Як приготувати смачну піцу без тіста за 15 хвилин: рецепт страви з лавашем (відео)

Ця експрес-піца сподобається вам за свою простоту і швидкість приготування

Ця страва італійської кухні подобається всім без винятку. Традиційно готується піца з тіста, а вже на нього кладуть різноманітну начинку. Але що робити, коли возитись з тістом взагалі немає бажання, а насолодитись смаком страви дуже хочеться? Вихід є!

Пропонуємо приготувати піцу на лаваші, який можна придбати в будь-якому супермаркеті. Рецептом страви поділилась українська фудблогерка Анна. З лавашем піца готується всього 15 хвилин. В цьому випадку ми використовуємо духовку, але можна скористатися і звичайною сковорідкою.

Як приготувати піцу на лаваші

Інгредієнти на 2 піци:

1 упаковка круглого лаваша/тортильї (4 шт. всередині)

Начинка: кетчуп, сир, італійські трави, куряче філе, кукурудза, томати, гриби, салямі — на ваш розсуд

Приготування:

Духовку розігріваємо до 190 градусів. Викладаємо один лаваш на пергамент, посипаємо сиром, накриваємо другим лавашем, викладаємо начинку. Запікаємо при 190 градусах 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачну піцу на сковороді. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.