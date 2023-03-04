Як приготувати смачну піцу без тіста за 15 хвилин: рецепт страви з лавашем (відео)
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Ця експрес-піца сподобається вам за свою простоту і швидкість приготування
Ця страва італійської кухні подобається всім без винятку. Традиційно готується піца з тіста, а вже на нього кладуть різноманітну начинку. Але що робити, коли возитись з тістом взагалі немає бажання, а насолодитись смаком страви дуже хочеться? Вихід є!
Пропонуємо приготувати піцу на лаваші, який можна придбати в будь-якому супермаркеті. Рецептом страви поділилась українська фудблогерка Анна. З лавашем піца готується всього 15 хвилин. В цьому випадку ми використовуємо духовку, але можна скористатися і звичайною сковорідкою.
Як приготувати піцу на лаваші
Інгредієнти на 2 піци:
- 1 упаковка круглого лаваша/тортильї (4 шт. всередині)
- Начинка: кетчуп, сир, італійські трави, куряче філе, кукурудза, томати, гриби, салямі — на ваш розсуд
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 190 градусів.
- Викладаємо один лаваш на пергамент, посипаємо сиром, накриваємо другим лавашем, викладаємо начинку.
- Запікаємо при 190 градусах 10 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачну піцу на сковороді. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.