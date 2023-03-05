Легкі та дуже смачні: рецепт смажених пиріжечків, як у бабусі

Начинку для пиріжків можете брати яку захочете

Наші бабусі точно знають якісь таємні секрети, адже щоб вони не приготували — це завжди неймовірно смачно. А особливо — пиріжки: з яблуками, яйцями, м’ясом, картоплею чи капустою. Розповідаємо, як такі пиріжечки зробити.

Рецептом таких пиріжків поділилась кулінарний блогер Даяна Рудницька на своїй сторінці в Інстаграм. Великий плюс цієї страви — начинку можна обрати на свій смак.

Смажені пиріжки, як у бабусі: рецепт

Інгредієнти:

Борошно - 2 ст.л + щоб замісити тісто

Окріп — пів стакана

Сіль

Цукор — 2 ст.л

Масло соняшникове — 2 ст.л

Дріжджі — пів пачки (швидкорозчинні)

Спосіб приготування:

2 ложки борошна залийте окропом та перемішайте до однорідної маси. Сіль, цукор та масло додайте сюди ж. Трішки дайте масі охолонути, щоб вона стала тепла і додайте сухі дріжджі. Все добре перемішайте та насипте борошно. Як тільки тісто перестане липнути до рук, припиніть насипати борошно. Зробіть кружечки з тіста, всередину покладіть начинку (не забудьте попереднього її приготувати) та защепіть пиріжок. Смажте на маленькому вогні, з обох сторін до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.