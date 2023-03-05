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Легкі та дуже смачні: рецепт смажених пиріжечків, як у бабусі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Смажені пиріжки, як у бабусі - рецепт Новина оновлена 05 березня 2023, 10:36
Смажені пиріжки, як у бабусі - рецепт. Фото instagram

Начинку для пиріжків можете брати яку захочете

Наші бабусі точно знають якісь таємні секрети, адже щоб вони не приготували — це завжди неймовірно смачно. А особливо — пиріжки: з яблуками, яйцями, м’ясом, картоплею чи капустою. Розповідаємо, як такі пиріжечки зробити.

Рецептом таких пиріжків поділилась кулінарний блогер Даяна Рудницька на своїй сторінці в Інстаграм. Великий плюс цієї страви — начинку можна обрати на свій смак.

Смажені пиріжки, як у бабусі: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно - 2 ст.л + щоб замісити тісто
  • Окріп — пів стакана
  • Сіль
  • Цукор — 2 ст.л
  • Масло соняшникове — 2 ст.л
  • Дріжджі — пів пачки (швидкорозчинні)

Спосіб приготування:

  1. 2 ложки борошна залийте окропом та перемішайте до однорідної маси. Сіль, цукор та масло додайте сюди ж.
  2. Трішки дайте масі охолонути, щоб вона стала тепла і додайте сухі дріжджі. Все добре перемішайте та насипте борошно. Як тільки тісто перестане липнути до рук, припиніть насипати борошно.
  3. Зробіть кружечки з тіста, всередину покладіть начинку (не забудьте попереднього її приготувати) та защепіть пиріжок.
  4. Смажте на маленькому вогні, з обох сторін до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.

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#Рецепт #Пиріжки