Легкі та дуже смачні: рецепт смажених пиріжечків, як у бабусі
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Начинку для пиріжків можете брати яку захочете
Наші бабусі точно знають якісь таємні секрети, адже щоб вони не приготували — це завжди неймовірно смачно. А особливо — пиріжки: з яблуками, яйцями, м’ясом, картоплею чи капустою. Розповідаємо, як такі пиріжечки зробити.
Рецептом таких пиріжків поділилась кулінарний блогер Даяна Рудницька на своїй сторінці в Інстаграм. Великий плюс цієї страви — начинку можна обрати на свій смак.
Смажені пиріжки, як у бабусі: рецепт
Інгредієнти:
- Борошно - 2 ст.л + щоб замісити тісто
- Окріп — пів стакана
- Сіль
- Цукор — 2 ст.л
- Масло соняшникове — 2 ст.л
- Дріжджі — пів пачки (швидкорозчинні)
Спосіб приготування:
- 2 ложки борошна залийте окропом та перемішайте до однорідної маси. Сіль, цукор та масло додайте сюди ж.
- Трішки дайте масі охолонути, щоб вона стала тепла і додайте сухі дріжджі. Все добре перемішайте та насипте борошно. Як тільки тісто перестане липнути до рук, припиніть насипати борошно.
- Зробіть кружечки з тіста, всередину покладіть начинку (не забудьте попереднього її приготувати) та защепіть пиріжок.
- Смажте на маленькому вогні, з обох сторін до готовності.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.