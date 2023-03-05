Знадобиться лише кілька інгредієнтів: рецепт лимонного пирога без випікання

Простий та вишуканий десерт, що тане в роті, який порадує ваших гостей

Важко встояти перед смачним пирогом, але не у всіх вистачає терпіння його спекти, а багато хто просто "не товаришує" з духовкою, тому і не готує в ній нічого. У такому разі на допомогу приходять рецепти без випічки. Якщо ви хочете поласувати смачним десертом, але у вас мало часу, цей рецепт лимонного тарта вас порадує.

Причина, через яку цей рецепт лимонного пирога такий швидкий і простий у приготуванні, полягає в тому, що для його приготування потрібно лише кілька інгредієнтів, і вам не потрібно використовувати духовку.

Лимонний тарт: рецепт

Інгредієнти:

300 г печива;

200 г розтопленого вершкового масла.

1 яйце;

лимонна цедра;

сік одного лимона;

6 столових ложок кукурудзяного крохмалю;

1 літр молока;

ванільний йогурт;

25 г сиропу агави;

Кокосова стружка для десерту.

Спосіб приготування:

Для початку помістіть печиво в блендер, щоб подрібнити його до "пісочної" консистенції, і висипте суміш у миску і додайте розтоплене масло. Перемішуйте, доки все добре не змішається. Помістіть цю суміш у форму та вирівняйте її. Після цього помістіть основу вашого торта в холодильник і переходьте до другого кроку рецепту. Приготуйте крем для торта. Для цього в каструлю налийте молоко і зверху додайте цедру лимона. Потім підігрійте молоко, доведіть його до кипіння і зніміть із плити. Потім миску влийте яйце, кукурудзяний крохмаль і сироп агави і змішайте всі інгредієнти. Додайте ванільний йогурт і влийте підігріте молоко, одночасно все перемішуючи. Перелийте суміш у каструлю та поставте її на вогонь. Продовжуйте все перемішувати, доки не отримаєте кремоподібну консистенцію. Через кілька хвилин зніміть каструлю з вогню та додайте лимонний сік. Тепер, коли ваш крем нарешті готовий, ви можете помістити його на основу вашого десерту. Як тільки це буде зроблено, помістіть пиріг у холодильник та дайте йому відпочити протягом 3 годин. Потім можна прикрасити пиріг, посипавши зверху тертим кокосом.

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