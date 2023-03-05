Знадобиться лише кілька інгредієнтів: рецепт лимонного пирога без випікання
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Простий та вишуканий десерт, що тане в роті, який порадує ваших гостей
Важко встояти перед смачним пирогом, але не у всіх вистачає терпіння його спекти, а багато хто просто "не товаришує" з духовкою, тому і не готує в ній нічого. У такому разі на допомогу приходять рецепти без випічки. Якщо ви хочете поласувати смачним десертом, але у вас мало часу, цей рецепт лимонного тарта вас порадує.
Причина, через яку цей рецепт лимонного пирога такий швидкий і простий у приготуванні, полягає в тому, що для його приготування потрібно лише кілька інгредієнтів, і вам не потрібно використовувати духовку.
Лимонний тарт: рецепт
Інгредієнти:
- 300 г печива;
- 200 г розтопленого вершкового масла.
- 1 яйце;
- лимонна цедра;
- сік одного лимона;
- 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
- 1 літр молока;
- ванільний йогурт;
- 25 г сиропу агави;
- Кокосова стружка для десерту.
Спосіб приготування:
- Для початку помістіть печиво в блендер, щоб подрібнити його до "пісочної" консистенції, і висипте суміш у миску і додайте розтоплене масло. Перемішуйте, доки все добре не змішається. Помістіть цю суміш у форму та вирівняйте її.
- Після цього помістіть основу вашого торта в холодильник і переходьте до другого кроку рецепту.
- Приготуйте крем для торта. Для цього в каструлю налийте молоко і зверху додайте цедру лимона. Потім підігрійте молоко, доведіть його до кипіння і зніміть із плити.
- Потім миску влийте яйце, кукурудзяний крохмаль і сироп агави і змішайте всі інгредієнти. Додайте ванільний йогурт і влийте підігріте молоко, одночасно все перемішуючи.
- Перелийте суміш у каструлю та поставте її на вогонь. Продовжуйте все перемішувати, доки не отримаєте кремоподібну консистенцію. Через кілька хвилин зніміть каструлю з вогню та додайте лимонний сік.
- Тепер, коли ваш крем нарешті готовий, ви можете помістити його на основу вашого десерту. Як тільки це буде зроблено, помістіть пиріг у холодильник та дайте йому відпочити протягом 3 годин. Потім можна прикрасити пиріг, посипавши зверху тертим кокосом.
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