Пиріжки вийдуть навіть кращі, ніж у бабусі: рецепт ідеального дріжджового тіста
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Готується швидко та просто, а результат – дивовижний
Приготувати такі ж смачні пиріжки, як готує бабуся, завдання не просте, проте все можливо. Головне зробити правильне тісто для пиріжків і ми вам в цьому допоможемо.
Кулінарний блогер під ніком dolce.vita.school в Інстаграмі поділився простим рецептом ідеального дріжджового тіста, з яким ваші пиріжки вийдуть неймовірно смачними. Начинку ви можете вибрати будь-яку: як солодку, так і солону.
Ідеальне тісто на пиріжки: рецепт
Інгредієнти:
- Яйце с1 2 шт
- Цукор 2 ст. л.
- Дріжджі сухі 7г
- Борошно в/с 400 гр
- Сметана 200 гр
- Вода 40 гр
- Рослинна олія 1 ст.л.
- 1-2 щіпки солі
Спосіб приготування:
- У теплу воду (38-40С) додати дріжджі та дати постояти до утворення "шапочки" з піни.
- В окремій місткості збити 2 яйця з цукром та сіллю. Додати сметану, перемішати. Додати дріжджі, знову перемішати.
- Всипати борошно і з’єднати все в однорідну масу. Додати олію і все добре вимісити.
- Прибрати під плівку на 1 годину приблизно (тісто має збільшитись у 1.5-2 рази).
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.