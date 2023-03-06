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Пиріжки вийдуть навіть кращі, ніж у бабусі: рецепт ідеального дріжджового тіста

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як приготувати ідеальне тісто на пиріжки - рецепт Новина оновлена 06 березня 2023, 11:03
Як приготувати ідеальне тісто на пиріжки - рецепт. Фото pexels.com

Готується швидко та просто, а результат – дивовижний

Приготувати такі ж смачні пиріжки, як готує бабуся, завдання не просте, проте все можливо. Головне зробити правильне тісто для пиріжків і ми вам в цьому допоможемо.

Кулінарний блогер під ніком dolce.vita.school в Інстаграмі поділився простим рецептом ідеального дріжджового тіста, з яким ваші пиріжки вийдуть неймовірно смачними. Начинку ви можете вибрати будь-яку: як солодку, так і солону.

Ідеальне тісто на пиріжки: рецепт

Інгредієнти:

  • Яйце с1 2 шт
  • Цукор 2 ст. л.
  • Дріжджі сухі 7г
  • Борошно в/с 400 гр
  • Сметана 200 гр
  • Вода 40 гр
  • Рослинна олія 1 ст.л.
  • 1-2 щіпки солі

Спосіб приготування:

  • У теплу воду (38-40С) додати дріжджі та дати постояти до утворення "шапочки" з піни.
  • В окремій місткості збити 2 яйця з цукром та сіллю. Додати сметану, перемішати. Додати дріжджі, знову перемішати.
  • Всипати борошно і з’єднати все в однорідну масу. Додати олію і все добре вимісити.
  • Прибрати під плівку на 1 годину приблизно (тісто має збільшитись у 1.5-2 рази).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Пиріжки