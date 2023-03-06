Пиріжки вийдуть навіть кращі, ніж у бабусі: рецепт ідеального дріжджового тіста

Готується швидко та просто, а результат – дивовижний

Приготувати такі ж смачні пиріжки, як готує бабуся, завдання не просте, проте все можливо. Головне зробити правильне тісто для пиріжків і ми вам в цьому допоможемо.

Кулінарний блогер під ніком dolce.vita.school в Інстаграмі поділився простим рецептом ідеального дріжджового тіста, з яким ваші пиріжки вийдуть неймовірно смачними. Начинку ви можете вибрати будь-яку: як солодку, так і солону.

Ідеальне тісто на пиріжки: рецепт

Інгредієнти:

Яйце с1 2 шт

Цукор 2 ст. л.

Дріжджі сухі 7г

Борошно в/с 400 гр

Сметана 200 гр

Вода 40 гр

Рослинна олія 1 ст.л.

1-2 щіпки солі

Спосіб приготування:

У теплу воду (38-40С) додати дріжджі та дати постояти до утворення "шапочки" з піни.

В окремій місткості збити 2 яйця з цукром та сіллю. Додати сметану, перемішати. Додати дріжджі, знову перемішати.

Всипати борошно і з’єднати все в однорідну масу. Додати олію і все добре вимісити.

Прибрати під плівку на 1 годину приблизно (тісто має збільшитись у 1.5-2 рази).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.