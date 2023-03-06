Всього 15 хвилин і готово: рецепт смачної пасти "а-ля карбонара" (відео)
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Відмінний варіант для ситного обіду чи вечері
Не обов’язково ходити по ресторанах, щоб покуштувати італійську пасту, адже її можна приготувати самостійно і всього за 15 хвилин. Так, можливо вона не буде саме такою, як її готують професіонали, та від цього смачною вона бути не перестане.
Українська фудблогерка Анна (anny.cooking) поділилась в своєму кулінарному блозі в Інстаграм рецептом пасти "а-ля карбонара". Всього 15 хвилин, і смачний обід чи вечеря готові.
Паста "А-ля карбонара": рецепт
Інгредієнти на 2 порції:
- 200 г пасти
- 100-150 г грудинки або бекону
- 150 мл вершків 20%
- 2 жовтки
- 2 зубчика часнику
- 50 г пармезану
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Нарізаємо грудинку/бекон, сир натираємо, часник давимо
- З‘єднуємо жовтки, вершки і сир.
- Відварюємо пасту ~ 6-7 хв і паралельно готуємо соус. Бекон підсмажуємо на невеликому вогні, додаємо в кінці часник на 2-3 хв і виймаємо його.
- З пасти залишаємо 100 мл води, а решту зливаємо. Додаємо пасту до бекону, прогріваємо пару хвилин, додаємо воду з пасти, додаємо соус і помішуючи прогріваємо ще пару хвилин. Соус має застигнути і вкутати собою пасту.
Відразу подаємо до столу, смачного!
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