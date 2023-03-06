Всього 15 хвилин і готово: рецепт смачної пасти "а-ля карбонара" (відео)

Відмінний варіант для ситного обіду чи вечері

Не обов’язково ходити по ресторанах, щоб покуштувати італійську пасту, адже її можна приготувати самостійно і всього за 15 хвилин. Так, можливо вона не буде саме такою, як її готують професіонали, та від цього смачною вона бути не перестане.

Українська фудблогерка Анна (anny.cooking) поділилась в своєму кулінарному блозі в Інстаграм рецептом пасти "а-ля карбонара". Всього 15 хвилин, і смачний обід чи вечеря готові.

Паста "А-ля карбонара": рецепт

Інгредієнти на 2 порції:

200 г пасти

100-150 г грудинки або бекону

150 мл вершків 20%

2 жовтки

2 зубчика часнику

50 г пармезану

сіль, перець

Спосіб приготування:

Нарізаємо грудинку/бекон, сир натираємо, часник давимо З‘єднуємо жовтки, вершки і сир. Відварюємо пасту ~ 6-7 хв і паралельно готуємо соус. Бекон підсмажуємо на невеликому вогні, додаємо в кінці часник на 2-3 хв і виймаємо його. З пасти залишаємо 100 мл води, а решту зливаємо. Додаємо пасту до бекону, прогріваємо пару хвилин, додаємо воду з пасти, додаємо соус і помішуючи прогріваємо ще пару хвилин. Соус має застигнути і вкутати собою пасту.

Відразу подаємо до столу, смачного!

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