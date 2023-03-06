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Всього 15 хвилин і готово: рецепт смачної пасти "а-ля карбонара" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Паста "А-ля карбонара" - простий рецепт Новина оновлена 06 березня 2023, 12:31
Паста "А-ля карбонара" - простий рецепт. Фото gettyimages

Відмінний варіант для ситного обіду чи вечері

Не обов’язково ходити по ресторанах, щоб покуштувати італійську пасту, адже її можна приготувати самостійно і всього за 15 хвилин. Так, можливо вона не буде саме такою, як її готують професіонали, та від цього смачною вона бути не перестане.

Українська фудблогерка Анна (anny.cooking) поділилась в своєму кулінарному блозі в Інстаграм рецептом пасти "а-ля карбонара". Всього 15 хвилин, і смачний обід чи вечеря готові.

Паста "А-ля карбонара": рецепт

Інгредієнти на 2 порції:

  • 200 г пасти
  • 100-150 г грудинки або бекону
  • 150 мл вершків 20%
  • 2 жовтки
  • 2 зубчика часнику
  • 50 г пармезану
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо грудинку/бекон, сир натираємо, часник давимо
  2. З‘єднуємо жовтки, вершки і сир.
  3. Відварюємо пасту ~ 6-7 хв і паралельно готуємо соус. Бекон підсмажуємо на невеликому вогні, додаємо в кінці часник на 2-3 хв і виймаємо його.
  4. З пасти залишаємо 100 мл води, а решту зливаємо. Додаємо пасту до бекону, прогріваємо пару хвилин, додаємо воду з пасти, додаємо соус і помішуючи прогріваємо ще пару хвилин. Соус має застигнути і вкутати собою пасту.

Відразу подаємо до столу, смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної лазаньї нашвидкуруч. Готується страва зі звичайного лаваша, який продається в будь-якому продуктовому магазині.

Теги:
#Рецепт #Паста #Карбонара