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Простий рецепт солоної карамелі з чотирьох інгредієнтів: виходить ідеальною

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашня карамель Новина оновлена 06 березня 2023, 16:42
Домашня карамель. Фото Getty Images

Приготувати смачну карамель можна і в домашніх умовах

Своїми руками можна приготувати як згущене молоко, так і карамель, яка часто використовується в приготуванні десертів. Якщо любите солону карамель, то просто додайте до складу домашнього крему морську сіль.

Простий рецепт солоної карамелі розповідає фудблог emiliya.yevtushenko в Інстаграм. Для приготування знадобиться лише чотири продукти. Консистенція карамелі виходить просто ідеальною.

Рецепт солоної карамелі в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • 300 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 170 г жирних вершків (33%)
  • 1 ч. л. морської солі

Спосіб приготування:

  1. На дно каструлі висипаємо частину цукру, щоб він покривав дно. Ставимо на вогонь.
  2. Коли почне плавитися та набувати коричневого відтінку – помішуємо дерев’яною лопаткою.
  3. Підсипаємо потроху частинами цукор, акуратно вмішуючи. Так продовжуємо, поки весь цукор не розтопиться. Доводимо до потрібної консистенції: чим довше варимо, тим густішу карамель отримаємо (краще не робити занадто густу консистенцію, інакше незручно використовувати для десертів).
  4. Закидаємо в каструлю половину холодного масла, другу половину залиште при кімнатній температурі, щоб воно стало м’яким. Вимішуємо.
  5. Вершки нагріваємо та додаємо в карамель. Спочатку дайте їм трохи нагрітися разом із карамеллю, потім акуратно вимішайте. Маса вируватиме. Вимішуємо доти, доки все не змішається.
  6. Приблизно через 1-2 години, коли карамель охолоне, додаємо м’яке масло та збиваємо занурювальним блендером.
  7. Переливаємо у ємність. Карамель можна зберігати протягом одного місяця у холодильнику.

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