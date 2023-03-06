Простий рецепт солоної карамелі з чотирьох інгредієнтів: виходить ідеальною

Приготувати смачну карамель можна і в домашніх умовах

Своїми руками можна приготувати як згущене молоко, так і карамель, яка часто використовується в приготуванні десертів. Якщо любите солону карамель, то просто додайте до складу домашнього крему морську сіль.

Простий рецепт солоної карамелі розповідає фудблог emiliya.yevtushenko в Інстаграм. Для приготування знадобиться лише чотири продукти. Консистенція карамелі виходить просто ідеальною.

Рецепт солоної карамелі в домашніх умовах

Інгредієнти:

300 г цукру

100 г вершкового масла

170 г жирних вершків (33%)

1 ч. л. морської солі

Спосіб приготування:

На дно каструлі висипаємо частину цукру, щоб він покривав дно. Ставимо на вогонь. Коли почне плавитися та набувати коричневого відтінку – помішуємо дерев’яною лопаткою. Підсипаємо потроху частинами цукор, акуратно вмішуючи. Так продовжуємо, поки весь цукор не розтопиться. Доводимо до потрібної консистенції: чим довше варимо, тим густішу карамель отримаємо (краще не робити занадто густу консистенцію, інакше незручно використовувати для десертів). Закидаємо в каструлю половину холодного масла, другу половину залиште при кімнатній температурі, щоб воно стало м’яким. Вимішуємо. Вершки нагріваємо та додаємо в карамель. Спочатку дайте їм трохи нагрітися разом із карамеллю, потім акуратно вимішайте. Маса вируватиме. Вимішуємо доти, доки все не змішається. Приблизно через 1-2 години, коли карамель охолоне, додаємо м’яке масло та збиваємо занурювальним блендером. Переливаємо у ємність. Карамель можна зберігати протягом одного місяця у холодильнику.

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